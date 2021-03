RAWSON (ADNSUR) - Sara Gianardo, representante de los pasivos en el Instituto de Seguridad Social y Seguros se refirió a los inconvenientes operativos que hubo para poder pagar la masa salarial acordada por activos de gremios docentes y auxiliares con el gobierno, y explicó a ADNSUR, que el sistema del Instituto no puede discriminar por sector para el abono de los salarios. "Fue un sábado tremendo, creo que ayer domingo las cosas ya estaban más o menos normales. Hubo problemas con la parte operativa del banco y no había ingresado el SAC para todos los jubilados ni tampoco para algunos activos, también", dijo.

Y afirmó que "Esto da mucha bronca e indignación a la gente que cobra muy poquito. Después del esfuerzo que hicieron todas las partes para llegar a un acuerdo, estas cosas te dan bronca y te dan lugar a sospechas y todo lo demás. De acá no nos vamos hasta estar seguro que entró bien el depósito de jubilados. Estamos con una responsabilidad a nuestros afiliados y a la ciudadanía que tenemos que responder".

Este lunes, los jubilados cobraron el aguinaldo de todos los rangos, para los activos igual y el arreglo que se hizo con los docentes y auxiliares de la Educación: "Esperemos que –a la brevedad- ese arreglo se traslade a los jubilados que no tienen que estar esperando y seguir sufriendo los atrasos salariales. Se anuncian los pagos pero los aportes tardan en llegar y quedan en el grupo general. Nosotros no podemos desdoblar los grupos por rangos o por sectores. Hay que empezar a discutir cuando vamos a acortar los plazos y los jubilados vamos a cobrar en tiempo y forma", puntualizó Gianardo.

Asimismo, explicó que el sistema del Instituto "no está preparado para hacer los desdoblamientos, ya que paga los haberes de los jubilados y el gobierno debería mandar los aportes como corresponde para que se pueda pagar adecuadamente. Operativamente, la programación que se hace para el pago de haberes no permite hacer esa discriminación. Tampoco es justo porque todos los jubilados aportaron y no hay que dividir. Hay que empezar a pensar en soluciones para todos", agregó.

Y por último, aclaró que el planteo del Instituto va a ser que, si envían dinero "se les pague a todos los jubilados juntos. Como hubo dinero para sectores diferenciados, que también haya recursos para los jubilados que son el sector más vulnerable y no tienen posibilidades de salir a parar un lugar de trabajo"