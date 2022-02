El nuevo sistema libre de elección de especialistas para afiliados del PAMI garantizará el acceso más rápido a turnos y una mejora en la calidad de la atención a jubilados y pensionados.

Este viernes, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, presentó junto a la titular de PAMI, Luana Volnovich,el plan "La Libertad de elegir" que entrará en vigencia el próximo 1° de marzo y que permitirá que los afiliados puedan seleccionar libremente entre 28.000 médicos especialistas y más de 1.000 centros de diagnóstico por imagen.

La titular del Pami, Luana Volnovich, afirmó que este nuevo sistema de elección libre de especialistas es uno de los cambios “más importantes en los últimos 50 años”.

“Nunca más las esperas de meses y meses por un cardiólogo que no te daba turno y que no tenías que hacer. Que quedabas rehén del médico impuesto por el PAMI”, dijo y recordó que muchos pagaban particular para poder ir a otros medios.

A partir de marzo los afiliados a PAMI podrán elegir con qué especialista atenderse

“No solo es una reorganización sino una decisión política y una inversión extraordinaria”, dijo tras resaltar el compromiso de este gobierno con la salud.

UN NUEVO SISTEMA QUE "DA MUCHA JUSTICIA"

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, reconoció que el actual sistema de “capitación” permitía que los médicos cobraran atendieran o no. No obstante, aclaró que este nuevo sistema también será un beneficio para ellos teniendo en cuenta que el sistema actual “no le paga a los médicos la atención médica que un usuario del PAMI necesita”, y por eso, sostuvo que este nuevo sistema “da mucha justicia”.

Y resaltó que los afiliados del PAMI a partir del 1° de marzo “dejan de ser un número y pasan a ser una persona que decide que sino lo atiende Fernández, lo puede atender Pérez y se garantiza una remuneración digna” por ello.

Alberto Fernández anunciará el nuevo sistema libre de elección de especialistas en PAMI

Finalmente, el mandatario nacional señaló que será un "un cambio sustancial" que beneficiará a todos los afiliados del PAMI.