RAWSON (ADNSUR) - Luego de conocerse el DNU del gobierno para suspender el pago de ejecuciones por juicios salariales, en diálogo con ADNSUR; Graciela Gómez, secretaria de APOC (Asociación del personal de Organismos de Control), indicó que es una muestra de un gobierno que no acata siquiera los fallos judiciales e instó a los diputados a no acompañar y convertir el decreto en ley.

Gómez recordó que "el año pasado, iniciamos un amparo solicitando a la Justicia que haga algo para que nos paguen nuestros sueldo, estuvimos casi 1 año para que un conjuez acepte el caso. Una cotora lo tomó, exigió una respuesta y ordenó que el Gobierno informe sobre la fecha en que nos iba a pagar".

Sin embargo, dijo que "el Gobierno no contestó" y luego "en otra presentación del jueves pasado, se estableció que nos tengan que depositar en 48 hs". Pero "hoy el Gobierno sacó un DNU en el que no va a hacer caso a las órdenes de la Justicia. O sea que el Gobierno no contesta a nadie y ahora tampoco le hace caso a la Justicia".

La secretaria gremial explicó además, que "este reclamo alcanza a 160 personas, aunque no tenemos cuantificado el monto de la deuda. Ahora le pasé al abogado para cumplir los pasos legales".

Asimismo, afirmó que en los próximos días "vamos a ir a la Legislatura para pedir el apoyo de los diputados porque esto es una burla del Gobernador Arcioni y los ministros por el DNU. Esperemos que los diputados se pongan del lado de los trabajadores" sentenció finalmente.