Desapareció, dijo que una luz la teletransportó y quieren analizar su caso desde Europa y Estados Unidos

La semana pasada se conoció un insólito caso de una mujer de La Pampa que estuvo desaparecida 24 horas y dijo que una luz la teletransportó 65 kilómetros. Cuando su marido llegó a la casa no la encontró, el celular daba apagado y dio aviso a la policía, que comenzó un intenso operativo con perros especializados. Finalmente la hallaron, pero no podía hablar así que contó lo que recordaba, escribiendo.

La misteriosa desaparición de la mujer ahora despertó el interés de Europa y Estados Unidos. Tras un día de búsqueda, la hallaron a 65 kilómetros, estaba en shock, no podía hablar y no sabía cómo había llegado al lugar.

Ocurrió en la localidad pampeana de Jacinto Arauz cuando la mujer desapareció del patio de su casa y fue encontrada en medio de la ruta. Sus familiares la buscaron hasta que les llegó un mensaje de la mujer con una foto del lugar en el que se encontraba, cuando llegaron para rescatarla ella estaba en shock, ni siquiera podía hablar.

Detectaron un nuevo caso de la cepa Delta en Santa Cruz

Como pudo logró escribir que el martes 16 de noviembre estaba en su casa cuando un ruido le llamó la atención. Salió al patio y una luz fuerte la envolvió. Eso es todo, no sabe qué fue lo que le pasó como para llegar a estar sentada en el medio de la nada después de casi dos días.

La mujer quedó internada en el hospital de Guatraché y luego derivada al de General Acha Físicamente no presentaba ningún golpe ni lesión. ​La fiscal a cargo del caso, Virginia Antón, dijo al diario local La Arena que la mujer presentaba un profundo cuadro de agobio por lo vivido y destacó que hasta el momento no se podría hablar de un caso de violencia de género.

Luque inauguró la Casa de Comodoro en Buenos Aires

¿Fenómeno paranormal?

Sería imposible que haya caminado 65 kilómetros, Los problemas de memoria de la víctima, sumados a las preguntas que no tienen explicación hasta el momento, llevaron al interés de los especialistas en ovnis y fenómenos paranormales en el caso.

"El caso no solo ha impactado en La Pampa y en otros lugares del país, estoy recibiendo correos electrónicos de Rusia, Estados Unidos y España -quienes reconocen que esta es una zona muy particular en el mundo- y me están solicitando información", contó Oscar Quique Mario, conocido ufólogo a La Red Pampeana.

Este viernes inauguran la Casa de Comodoro en Buenos Aires: qué funciones cumplirá

"Es importante para la investigación el dato de que a la mujer la trasladaron porque le descubrieron una laceración en uno de sus parietales donde le ha realizado otro tipo de estudios más complejos y todavía no se conocen los resultados. La mujer también ha sufrido fuertes dolores de cabeza y le molestaba la luz, y tengo que decir que son todos síntomas de experiencias de este tipo, probablemente puedan aparecer otros síntomas de anemia", puntualizó.