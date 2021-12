Denunció una estafa y quemó cubiertas en una concesionaria para que le devuelven una camioneta

Este miércoles en horas del mediodía , se llevó a cabo un reclamo con quema de cubiertas frente a la concesionarias "Rocali Automotores", ubicada en la Avenida Kennedy y Rivadavia de Comodoro Rivadavia.

El reclamo de Alejandro Plaza es por una supuesta estafa por parte del dueño del lugar. Cansado de falta de respuestas, llegó hasta la agencia junto a su familia, días después de que se encadenara.

"El lunes vine a hacer un cambio de vehículo, ya que le di una camioneta 2019 por un auto 2013 y plata a favor. No lo había probado, pero él me había dicho que si tenía algún desperfecto que lo traiga", indicó en diálogo con ADNSUR.

Plaza sostuvo que cuando cambio el vehículo: "manejé hasta el centro y tenía los amortiguadores reventados, se caían los espejos. Así que rápidamente volví al lugar para reclamárselo".

Sin embargo, aseguró que "a la camioneta la hicieron desaparecer a la media hora. Les di una Toyota Hilux 2019 por un auto 2013 y 900 mil pesos encima".

Por ese motivo, reclama la devolución del rodado entregado. "El escribano no quiere entregar el 08 por orden de su cliente, siendo que es solo la firma mía. En estos días fuimos a defensa al consumidor, hay cartas documentos, están en fiscalía", explicó.

Y agregó que "la abogada ofrecía entregarme la camioneta y que limpiara su buen nombre. Y ahora cambiaron y que me quieren dar otra camioneta, que no se si estará en condiciones. Yo ya no confío, quiero la finalización de mi contrato por daños ocultos", remarcó.

"Hay mucha gente que no se anima a reclamar por miedo. Hasta ahora no tengo respuestas, espero el llamado. Apelo a su buena persona a que me lo devuelva. No puede hacer nada con mi vehículo", cerró Alejandro Plaza.