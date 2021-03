TRELEW (ADNSUR) - Denunciaron que un docente cobra su sueldo en Chubut pero vive en Tucumán. El docente se encuentra cobrando su salario como docente, dentro del rango 3, desde el año pasado sin prestar servicios, así lo denunció el director de la Escuela N° 793 de Trelew, quien confirmó que efectivamente el docente no se encuentra viviendo en Chubut.

Marcos Antonio Ramos Velázquez, director de la Escuela N° 793 del barrio Moreira de Trelew, indicó que durante el 2020 el docente señalado comenzó una retención de servicios y que desde ese momento “no fue más a trabajar”.

“Yo intenté contactarme, le envíe mensaje y correos y no respondió. Este año volvió a presentar la retención de servicios, pero esta vez logré comunicarme telefónicamente. Lo invité a que se acerque a la escuela, pero me dijo que continuaba con la retención hasta fin de este mes y que luego iba a presentar una licencia. Le pedí un domicilio y me dijo que no estaba viviendo en Trelew, sino en otra provincia”, remarcó el director de la escuela.

Velázquez señaló además, que esta situación le causa mucha indignación porque “ todos estamos sosteniendo el sistema con nuestro esfuerzo, aún con los salarios atrasados. Todos los colegas le están poniendo el hombro y yendo a las escuelas”, señaló el directivo en diálogo con Cadena Tiempo.

Finalmente, informó que la situación irregular del docente la informó al Ministerio de Educación porque “como director tengo que garantizar que los chicos reciban el servicio educativo. Lo malo de todo esto es que, en el mientras tanto, los chicos no tienen clases de Geografía”.