Denunciaron penalmente a Arcioni por el atraso de pago a jubilados

Un grupo de jubilados de la localidad de Esquel presentó una denuncia penal en el Ministerio Público Fiscal contra el gobernador del Chubut, Mariano Arcioni, el ministro de Economía, Oscar Antonena, el titular del ISSYS, Alfredo Prior , el Procurador General, Jorge Miquelarena, el fiscal de Estado Andrés Giacomone , el vicegobernador Ricardo Sastre y Martín Meza del Tribunal de Cuencas, por incumplimiento de los deberes como funcionarios públicos.

La denuncia aduce el incumplimiento de la Ley que establece "depositar mensualmente" los fondos al ISSYS para el pago de los sueldos, y se aclara que dicha ley precisa que " ninguna autoridad podrá disponer de los fondos del Instituto para otra aplicación que la expresamente asignada".

Sin embargo, esto no sucede. "Esto lo corroboramos en cuanto a a que a la a fecha no hemos percibido como jubilados el salario correspondiente al salario corresponde al mes de junio2021", precisan en la denuncia.

Hugo Cerda, vocero de los jubilados, dijo a EQSNotas que la denuncia se presentó tras presentas distintas cartas documentos que no tuvieran respuestas. Los jubilados entienden que los activos cobraron el mes de junio y que el dinero aportado por ellos ya debería estar en poder del Instituto para pagarles a ellos pero no está. "No sabemos qué pasa con los fondos"

LA DENUNCIA