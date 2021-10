Un grupo de vecinos que integra una cooperativa de viviendas de Comodoro denunció irregularidades y posibles estafas. "Cuando entramos nos prometieron las tierras en 4 o 5 años y hoy llevamos 8 y todavía no hemos tenido solución", indicaron.

"Hay un montón de irregularidades y esta Cooperativa sigue captando gente”, manifestó uno de los damnificados, Ricardo Fernández, en diálogo con El Comodorense.

Se trata de la Cooperativa Patagonia Ambiental, la cual integran desde 2014. “De nuestro barrio son 120 vecinos, unos 200 más del barrio Mora y un tanto más del Abeijón”.

Fernández contó que “ya hicimos movimiento de suelo, apertura de calles, cordón cuneta, compramos las palmas de luz. Hemos invertido alrededor de 300 mil pesos”.

Ante la falta de respuestas, "empezamos a averiguar, porque pasaban los años y no nos entregaban los terrenos". Indicó que algunos vecinos se juntaron y mantuvieron reuniones con "la señora Susana Bastarrechea de Km 4 que nos dijo que no era factible que se nos entreguen tierras a corto plazo porque hay problemas con el agua y la electricidad y que hay que hacer una mega obra multimillonaria que va a tardar entre 10 y 15 años y tanto el municipio como la provincia no podía hacerse cargo".

A partir de ahí, decidieron reunirse con "la gente de la SCPL y pedimos una nota por escrito para que nos den la factibilidad del agua, pero no había ningún proyecto por el tema del agua”, explicó.

"Se han entregado terrenos sin luz, ni agua y no nos dieron ninguna solución”, sostuvo Fernández y señaló que "tenemos un asesor legal, y quisimos hacerlo público porque no es solo nuestro barrio, le siguen diciendo a la gente que son 4 o 5 años, hay un montón de irregularidades y esta Cooperativa sigue captando gente”.