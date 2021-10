La Dirección de Defensa del Consumidor de Chubut tendrá a su cargo el control de los precios congelados que anunció el gobierno nacional, a través de la Secretaría de Comercio Interior, que tendrán vigencia hasta el próximo 7 de enero. Así lo confirmó el titular del área, Simón García, quien detalló que en la provincia hay 39 supermercados de cadenas nacionales que serán controlados por inspectores del área a su cargo, en conjunto con sectores municipales.

“Ya desde hoy (por este jueves) tienen que estar disponibles los listados de precios correctamente identificados –detalló el funcionario-, nosotros vamos a trabajar en conjunto con las oficinas municipales de Defensa del Consumidor para controlar que los productos estén en góndola, con stock suficiente para garantizar el abastecimiento”.

Los alimentos y demás productos que forman parte de la resolución estarán identificados de manera similar a lo que ocurre con “Precios cuidados”, por lo que el funcionario indicó que ya esa identificación también será debidamente controlada por parte de los inspectores de las distintas áreas, sumándose también personal de la Subsecretaría de Trabajo.

“Los controles no se van a hacer sólo una vez, sino en varias oportunidades y distintos horarios, para corroborar que esto sea cumplido”, anticipó. García también informó, en diálogo con Periodismo de 10, que “la experiencia con Precios Cuidados ha sido buena, porque hemos visto que funciona como un anclaje o precio de referencia, porque no siempre son los valores más económicos, pero sí dan un indicador para que el consumidor pueda orientarse”.

Del mismo modo aseguró que en la provincia si bien hubo llamados de atención y advertencias, no fue necesario llegar a sanciones puntuales por no cumplir con los ‘Precios cuidados’, por lo que también en este caso se controlará y se aplicará, en caso de no cumplirse con el congelamiento de los precios, sanciones que van desde multas a clausuras de establecimientos.