De vuelta al barrio: el músico comodorense Shaman Herrera tocará por primera vez en Diadema

Este viernes por la mañana, Shaman Herrera, músico y productor reconocido de cuna patagónica, formó parte de la sección "Nuestra dosis de arte" del programa Periodismo de Diez por la CNN Radio Comodoro, y conversó acerca de su producción en contexto de pandemia, sus proyectos actuales y su visita por la ciudad en una próxima fecha en la que se presentará junto a Nico Diadema en el "Espacio Verde Aneley" este próximo sábado.

Nacido en Comodoro Rivadavia, Shaman vivió varios años en la ciudad de La Plata, en donde formó parte de bandas como Sr. Tomate, líder de Shaman y los Pilares de la Creación y actualmente está radicado en Epuyén junto a su familia.

"Estoy viviendo en Epuyén, es un lugar bastante privilegiado para atravesar este momento de la humanidad, no es una ciudad, no estoy rodeado de gente, en el sentido personal bastante tranquilo. Haberme mudado allí hace unos años, tenía la idea de tener mayor producción propia, componer mucho, todo este tiempo me sirvió para eso, para encerrarme, estar en ese plan", comentó el músico.

El año pasado lanzó "Isla", un EP que trata de seis canciones en las cuales se incorporan sintetizadores y beats electrónicos, sobre ésta producción explicó que es un disco que venía trabajando desde que se mudó a Epuyen, "explorando un poco lo que es la producción en solitario porque siempre tocó con bandas", tuvo músicos al lado suyo, a los que les presentaba sus canciones y "se transformaban por la colaboración con otros", recordó y estar encerrado lo llevó a experimentar ese trabajo en soledad y con las herramientas que tenía allí presentes.

En relación al estilo de su música, Shaman comentó que no se rije por géneros, sino que trata de utilizar elementos de estilos y de artistas, nutrirse de todo, como "un fan de la música, desde cumbia hasta la música china, me interesa todo, y siempre voy tomando elementos para crear mis propios viajes, se hay que muchos elementos en la música alrededor que quizás otra cultura hasta expresa mejor lo que uno siente", explicó el artista.

"Tratarme de relacionar con esa música desde el interior, eso me sirve para captar cosas y usarlas en mis composiciones, me meto todo en una bolsa, lo bato y salgo" agregó el compositor.

Mañana sábado estará compartiendo la fecha con Nico Diadema (Nafarrete), " es un amigo que como yo, somos de Diadema, me crié toda mi infancia allá hasta los 14 años, va a ser muy emotivo por tocar en mi barrio que creo nunca toqué, si alguna vez toque fue para algún amigo, pero nunca organice nada formal, compartir también con él que es alto músico, un tipo muy sensible", anticipó Shaman.

La fecha contará con una doble función, por las limitaciones en cuanto a la gente que puede estar presente por los protocolos, una a las 14 horas y otra a las 16:30 horas.

Sobre nuevos proyectos

El artista contó haber comenzado otros proyectos a distancia, mediante zoom, enviándole el material a los amigos, y realizó dos proyectos nuevos, uno se llama “Otro lugar”, que es el nombre de la banda, la cual se armó a la distancia, con quienes sacó un EP, de cinco temas que salió también el año pasado, y después otro proyecto también con una banda de Buenos Aires que se llama Fútbol, de quienes comentó "un trio de rock hermoso de allá, con ellos también sacamos dos canciones el año pasado, y estamos trabajando para hacer otras. Hay una necesidad de compartir que llevas las cosas hacia otro lugar. Se van generando otros métodos para mantener el laburo colectivo".

En reflexión a los tiempos que corren, desde marzo de 2020 a esta parte, desde el arte pero también desde lo humanitario, el artista patagónico reflexionó:

"Lo ideal sería que todo este deje algo, a mí no me gustaría volver a lo que pasó, hay que empezar a valorar otras cosas, lo que nos tiene que ayudar esta pandemia es a cambiar un poco los valores de la vida y de las relaciones humanas, y podría ser algo revolucionario, pero bueno es muy difícil, no creo que volvamos nunca ya a lo que fue. Te despierta la consciencia toda esta situación, por lo menos en la gente que tiene un poco de sensibilidad, con la vida más allá de su bolsillo y su propia experiencia egoísta. Pongo mis esperanzas y mis energías en proyectar algo diferente y mejor de lo que teníamos".