De jugar con bandejas de vinilos a convertirse en "Dj Kirsa": "la música es una forma de comunicar"

Kirsa Sergeichuk tiene 32 años y es oriunda de Italia, aunque a sus cinco años pisó el suelo argento. El viento y las oportunidades laborales para su familia la trajeron a la capital petrolera en el 2005, y desde aquel momento, es una comodorense más. Aunque sus pies están libres para viajar...

Su interés por la música y ser Dee-Jay, comenzó a sus 14 o 15 años, "de forma muy inconsciente, siempre escuchando música de todo tipo", recordó Kirsa. El padre de un amigo tenía discos de vinilo, y eso fue sólo el comienzo de una aventura. "Nosotros escuchábamos música, poníamos el vinilo, y empezamos a jugar con las bandejas", relató con visible nostalgia y cariño.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

En el 2007, Kirsa se encontraba cursando el secundario, y hacían matinés para recaudar plata para el viaje de egreso y la fiesta de fin de año. "Ahí es cuando yo arranco a salir de mi cuarto, de jugar en la compu a pasar música", aseguró.

Con el correr de los años y el avance de la tecnología, las maneras eran otras. Existían programas que permitirían mezclar, "algunos siguen vigentes", otros nuevos. "Ya era meterle mano. Si bien la tecnología ayuda muchísimo y por ahí se pueden hacer más cosas, siempre me gustó mezclar de oído, a la 'vieja escuela'", indicó la joven Dj.

De a poco, comenzó a conocer gente del ambiente, personas que hacían sonido en eventos, organizadores, y empezaron a invitarla a participar. Cada tanto pasaba música en cumpleaños y fiestas, alquilando equipos, ya que sólo era Kirsa y su computadora. "Primero era medio comodín de 'venite, fijate, tirate unos temas' , de a poco, hasta que empecé a hacer eventos sociales", mencionó.

Hizo el examen de ingreso con lenguaje inclusivo: le pusieron un "une"

Pasaron once años, de aquella vez en que la llamó el Dj residente de Punto Com, Roque y dio inicio a su paso por ese mítico boliche comodorense. "Quedé en ir una noche, un viernes de onda, no nos conocíamos, sólo nos teníamos de amigos en Facebook. En ese momento yo mezclaba con Cds, había ahorrado y tenía unas compacteras que me había permitido pasar de la compu a lo analógico, a mezclar de oído. Esa fue mi primera noche en .Com y de ahí estuve ocho años", recordó Kirsa.

En Punto Com, Dj Kirsa pasaba música electrónica, aunque con el tiempo empezó a musicalizar con "cachengue" (reggeaton, cumbia, rock), "por una cuestión de que me quería dedicar a esto", explicó. En relación al ambiente de la electrónica en la capital petrolera, consideró que "es más chico, hay capaz 200 personas que realmente van siempre a las fiestas, muchos van ocasionalmente o porque les gusta la onda. El ambiente es muy lindo, tranquilo", valoró.

El próximo jueves es feriado nacional: ¿Será "puente" y se convertirá en fin de semana largo?

Hoy en día, Kirsa está de residente en la pista de arriba de Gigante MegaDisco. "Mi pista es bastante variable y me permite jugar y probar temas", destacó.

Todas las noches son distintas, "por más que uno tire los temas similares, siempre hay algo nuevo para hacer".

"Por el hecho de estar en un boliche, tenés que saber de todo un poco. Eso fue lo que me dio Punto Com a mí. Aprendí a hacer luces, a soldar en la cabina", cuenta entre risas, y agregó, "cuando uno es Dj residente termina siendo multifunción".

Evalúan cobrarle un arancel a extranjeros que se atienden en el Hospital

🎉EL RECUERDO DE LA ÚLTIMA NOCHE DE ".COM" ANTES DEL CIERRE 🔙

🗣 "Me acuerdo que hicieron la fiesta de la espuma, y fue una noche rara, porque llegamos todos, y si bien ya sabíamos que seguíamos con trabajo, fue muy emotivo. Llegamos y nos miramos con caras largas. Como diciendo 'tantos años acá'. Uno comparte mucho con sus compañeros, y es una segunda familia. Más en el boliche, que por ahí se renueva mucho la gente, todos los puestos. Que nos pudiéramos llevar todos tan bien, trabajar en tan buen ambiente, fue que se terminaba eso también. Fue mi primer boliche, me enseñó todo y me permitió crecer", valoró Kirsa.

Aparecieron miles de “peces pene” en una playa

🤔 - ¿QUÉ SIGNIFICA LA MÚSICA PARA VOS? 🎶

🗨 "La música es una conexión, un lenguaje universal. Te permite conectar con gente y romper muchas barreras. Se comunican muchos sentimientos y no distingue fronteras. Ser Dee-Jay es una conexión con la gente, no es solamente ir a pasar un top 100 de música. Es una forma de comunicar, de expresarnos", abrevió.

En relación a la escena de DJs mujeres, Kirsa consideró que "ha crecido muchísimo localmente" dentro del ambiente de la electrónica. "Vienen muy bien, con otra cabeza, con una visión de hacer, de generar", destacó.

De cuánto será el aumento para jubilaciones y asignaciones familiares

"A mí hace doce años atrás me miraban rarísimo, y en lo personal me han abierto muchas puertas, y por otro lado también me las cerraron. No todo es una ventaja o desventaja. Ya no sorprende tanto 'por el hecho de ser mujer'", concluyó.