De Comodoro a Jesus María: 'Pajarito' Armella se subirá al escenario cordobés en enero

Carlos “Pajarito” Armella” vive en Comodoro desde 2005. Oriundo de Salta, formó su familia en esta ciudad sureña y desde aquí proyecta su música a todo el país. Antes de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, a fines de 2019, le contaba a ADNSUR que las tablas de Cosquín lo esperaban ese enero. Ahora, con el levantamiento de las restricciones y la vuelta del público a los espectáculos, anunció que el escenario mayor de Jesús María vibrará bajo sus pies enero del año próximo.

Este martes sus canciones se escucharon en todo el territorio nacional de la mano de una de las radios que llega a cada rincón del país. "Hablé con radios nacionales de Neuquén, de Buenos Aires, que estas cosas salgan de esta tierra para todo el país para mi es un honor, estoy agradecido a Dios de poder estar junto a ustedes y que ustedes sean esa herramienta clave para llegar a toda la gente que quiere el folclore en todo el país", expresó en declaraciones a LU4

"Hasta ahora no puedo creer esta noticia, pero el 15 de enero estaré en el escenario mayor del Festival de Doma y Folclore en Jesús María, es una de las cosas que quería comunicar", agregó el artista instalado hace varios años en la ciudad del viento.

“Empece en la música con el incentivo de mi mamá, Patricia Romero, mi viejita. Por ella empecé en la música. Me llevaba de festivales en festivales cuando no sabía ni tocar ni el timbre, pero fue mi gran incentivo y ella misma me compró mi primer violincito, este instrumento que ha sido el pasaporte de mi historia musical”, contó a ADNSUR en una entrevista.