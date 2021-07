En las últimas horas se viralizó un video que muestra a un grupo de policías chubutenses marchando mientras cantan "Piquetero, piquetero, ten cuidado, ten cuidado, en una noche muy oscura a tu villa entraré", y el tenor de la letra de la arenga encendió una polémica que llegó incluso a nivel nacional

El ministro de Seguridad de Chubut habló sobre el video y dijo que "el piquete es un delito y el que comete un delito, es un delincuente". En ese marco, se preguntó "qué pasa si la canción decía 'delincuente'", y consideró que este tipo de arengas "es parte del folclore".

A raíz del polémico video, el dirigente kirchnerista Luis D’Elia estalló contra el gobernador de Chubut Mariano Arcioni, al que llamó “malparido” y acusó de“pegarles a piqueteros y maestros”. Aseguró que le envió el material a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

En su programa de radio, D’Elia desarrolló una columna a la que llamó Con una dura columna titulada “Arcioni Sor.... Soy piquetero”, enfatizó que "esto da asco, es una porquería!.

Explicó que le envió el video a la vicepresidenta, a la que llamó “querida jefa”: “Quizá no tenía conocimiento, se lo envié para que lo viera”. Advirtió: “Andá a saber cuántas fuerzas policiales están en el mismo tono”, y consideró que este tipo de acciones son para “entrenarse para asesinar piqueteros”.

Dijo que se sintió “sorprendido” cuando vio el video y que no se trata de “un hecho menor”. Pidió el “descabezamiento” de la policía de Chubut, planteó que el gobernador “se caracteriza por pegarle a piqueteros y maestros” y que “hace tres meses que no les paga el salario a los docentes”. Sobre el final lo llamó “malparido”, a él y a “los que lo protegen políticamente”.

El jefe de la policía provincial Miguel Gómez justificó el escandaloso canto de los efectivos: “Lo que sucedió en este caso particular es que son cursantes que empiezan a cantar para levantar el ánimo”, dijo, y planteó que “el cursante (en referencia a los policías) encontró ese estribillo y nosotros no lo vimos como condicionante” y que no vieron “un motivo para cercenarlo”. Explicó que los policías subieron el video “para que la familia vea la formación, porque no tienen contacto con ellos” y que “son cursos de mucho estrés”.

Con información de TN