Cumplió su primer año en aislamiento y sus abuelas se disfrazaron de payaso para llevarle una torta

Aina cumplió su primer añito aislada por coronavirus junto a sus papás y a su hermanita de 6 años en su casa en el barrio 30 de Octubre de Comodoro Rivadavia. Sin embargo, sus abuelas no dejaron pasar la oportunidad de llegar con colores y alegría pese a la distancia física.

Claudia Zabala, abuela de Aina, contó que "no podíamos dejar de festejarle su primer añito y de pronto, se me ocurrió que algo podríamos hacer", y por ello, junto a Lorena Sánchez, mamá de David ( papá de Aina), decidieron hacer algo para su primer añito e no pasará como un día más.

Es que los papás de Aina Milena Quilodrán contrajeron coronavirus, estuvieron con fiebre, dificultades para respirar y falta de oxigeno, aunque las nenas solo presentaron algo de fiebre, indicó Diario Crónica.

Para animarlos y sobre todo a la cumpleañera, las abuelas llegaron el sábado hasta el departamento - en un segundo piso donde vive la familia en el barrio 30 de Octubre - con una animadora para un show, vestidas de payasos con globos, regalitos y la infaltable torta.

La cumpleañera desde la ventana de la casa en brazos de sus papás recibió la sorpresa y desde allí escuchó como le cantaban el feliz cumpleaños.