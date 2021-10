Cultivando Bienestar, la iniciativa que logró conectar ciudades del país a través de la cosecha de verduras y frutas en casa

Sebastián Pérez Munuera piensa en verde. Lo hizo cuando decidió estudiar Ingeniería Forestal y también cuando terminó de construir su casa en el barrio Pueyrredón, allí donde siempre vivió su abuelo y decidió poner en práctica aquello que hizo desde chico: plantar para cosechar.

Este hombre de Comodoro Rivadavia, con 46 años, quiere ir por más y apunta a multiplicar está práctica que alguna vez le enseñó a su pequeña hija y que ahora enseña a otros chicos, además de adultos de diferentes partes de Argentina.

Es que este año, luego que en plena pandemia presentó en el Hackatón 2020, “Huertas Conectadas”, lanzó “Cultivando Bienestar”, una iniciativa de capacitación que impulsa a tener la quinta propia y que ya une a más de 220 personas de Comodoro y diferentes ciudades de Argentina.

Según explicó Sebastián a ADNSUR, la iniciativa nació a través del área Wellness de Pan American Energy, la compañía para la que trabaja. “La mentora de todo esto es Leila Cura. Ella tiene la capacidad de encontrar colaboradores que den su milla extra y que puedan compartir y transmitir sus conocimiento en la empresa, y en este caso también a la familia con el programa interno ‘Cultivando Bienestar’, liderado por un propio empleado. Ya vamos cuatro talleres desde que empezamos en julio, el próximo es el 23 de octubre y estará referido a transformar los residuos orgánicos domiciliarios en compost”, explicó Pérez Munuera.

La iniciativa, inicialmente comenzó en la Cuenca del Golfo San Jorge, pero se fue multiplicando a todas las unidades que la operadora y Axion tienen en el país. Así, una vez al mes, durante una hora, los empleados pueden participar de esta serie de capacitaciones que apuntan a cultivar lo que uno mismo cosecha. Por supuesto, el trabajo también despertó el interés de otras personas ajenas a la compañía, así hoy participa desde la madre del empleado hasta la hermana.

“La finalidad es incentivar a los empleados y sus familias a autoabastecerse de alimentos frescos sanos y saludables”, dice Pérez Munuera. “En mi caso particular empecé a participar por el desarrollo que había tenido en el Hackatón, donde participé con mis amigos y porque a partir de ahí empecé a tener compañeros que me preguntaban por mensaje cómo cultivar. Entonces el área Wellness decidió empezar un taller interno con una fundación y me pidieron si podía continuarlo”.

Sebastián asegura que el primer taller fue un éxito y tuvo más de 120 personas en línea. Allí contó sobre su experiencia propia en su casa, donde la última temporada cosechó más de 700 kilos de verduras que utilizó para consumo personal. Y por supuesto, también dio detalles del proyecto “Huertas Conectadas”, una plataforma que pretende unir a huerteros con consumidores para que sepan que producción tienen y saber si tienen intercambio.

En el segundo taller, titulado “Manos a la obra”, Sebastián respondió algunas preguntas que surgieron tras el primer encuentro y también sobre la posibilidad que se sumen niños, algo que finalmente ocurrió. Mientras que en el tercero, los temas estuvieron centrados en la elección de sustratos, elección de cultivos, además del trasplante. Finalmente el cuarto estuvo destinado a los chicos.

Lo cierto es que las actividades continúan más allá de los talleres. Sebastián a través de un grupo de WhatsApp contesta preguntas a gente de Buenos Aires, Neuquén, Salta que ya participa de la iniciativa.

Por el momento ya se prepara para el quinto encuentro que se realizará el próximo 23 de octubre y apuntará a cómo transformar los residuos orgánicos domiciliarios en compost. El mismo será dictado por otro empleado, ya que como dice Sebastián, la idea es que sea participativo y multiplicador

“Mi idea es que todos participen, que todos sean protagonistas y sean proactivos. Entonces, algunos talleres los voy a dar con gente que está en los contactos. Por ejemplo, el próximo que va a ser de compostaje, pero queremos que los empleados sean protagonistas. Además, en noviembre vamos a empezar a hacer actividades solidarias con tres lugares que ya elegimos".

La pregunta es inevitable. ¿Llegará a toda la comunidad? Él no lo sabe aunque le gustaría. “Empezó para el empleado, luego se sumó la familia. Ya me preguntaron varios que se quieren sumar, pero es una decisión que hay que estudiar, porque hay mucha demanda y puede colapsar. Pero es algo que hay que evaluar porque mucha gente quiere hacerlo”, explicó.

A fin de cuentas se trata de eso, de multiplicar, llegar a más gente que quiera tener su huerta propia, alimentarse con sus propios alimentos, de una manera más saludable, y por qué no incentivarlo en los más chicos, lo más importante de todo.