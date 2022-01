La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó - a principios de enero de este 2022 - la venta de cuatro test de autoevaluación, ante el aumento exponencial de casos de Coronavirus en el país.

A dos semanas del anuncio, no hay fecha oficial confirmada para la venta en farmacias de los autotest. ¿Qué pasa en Comodoro Rivadavia? Desde Farmacia Social, Dolores Morón, indicó a ADNSUR que “aún no han llegado a distribuirse en el país. Hemos hecho reservas a las droguerías que nos proveen pero todavía no los tienen a disposición. No se sabe cuando estará disponible para la venta al público”.

“Desconozco si son temas burocráticos o comerciales”, dijo sobre las demoras por las cuales aún no están a la venta este test de autoevaluación que podrán realizarse las personas sin necesidad de contar con un profesional médico.

Una joven se contagió de coronavirus por segunda vez en 40 días: "No podía respirar"

“Las farmacias a través de las cámaras nos hemos inscrito en un sistema nacional de farmacias en el cual hay que registrarse específicamente para acceder a esta compra y venta de los test de covid”, señaló a este medio y que según detalló, permitirá realizar el seguimiento de los casos que puedan surgir como positivos.

“Las farmacias tienen que informar la venta de cada test y el cliente tiene un plazo de 7 días para informar resultados para generar un sistema de trazabilidad”, explicó.

Sobre el el costo que tendrá este autotest, si bien aún no está a la venta, indicó que aproximadamente podría costar entre 2.500 y 3.500 pesos.

Después de 19 días, Comodoro registró un muerto por coronavirus

CUÁLES SON LOS TEST APROBADOS

Los productos aprobados Panbio COVID-19 Antigen Self-Test, SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal, SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (COVID-19 Ag), WL Check SARS-CoV-2 Ag Self Testing son de orientación diagnóstica y los usuarios deben recoger la muestra por sí mismos en base a las instrucciones de los fabricantes.

¿Y SI EL AUTOTEST DA POSITIVO?

Lo primero que debe hacer una persona que da positivo al autotest es aislarse. La duración estará determinada por su situación frente a las vacunas de acuerdo al protocolo vigente, el momento en el que comenzaron los síntomas o el diagnóstico si es asintomático. Lo recomendable es comunicarse con el sistema de salud.

Vizzotti en Chubut: "El aumento de los contagios es mucho más rápido y esperamos que el descenso también"

También hay que informar del positivo a las personas con las que se haya tenido contacto desde las 48 horas previas al inicio de los síntomas (o dos días antes del diagnóstico en el caso de los asintomáticos) para que se aíslen según el caso.

Tras dar positivo se debe informar a la farmacia donde se compró el test reportando el N° de serie del producto. La app desde donde se reporta en casa a la farmacia es la de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA), que se informará al momento de la venta (tendrá opciones para responder sobre el resultado. O en todo caso llamando telefónicamente a la farmacia.