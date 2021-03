COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El administrador del Puerto de Comodoro Rivadavia, Favio Cambareri, detalló los alcances de la licitación para la puesta en funcionamiento del astillero, como un espacio cuyo objeto principal es la industria naval y como actividad complementaria la industria metalmecánica.

“Hace aproximadamente 12 años que no está en funcionamiento, con un estado de abandono y deterioro notable”, explicó Cambareri, quien además expresó que se debió realizar “una presentación judicial en el marco de la quiebra de Astilleros Comodoro S.A. para poder recuperar el espacio acuático y terrestre que ocupa en el Puerto”.

Esa recuperación también comprende a todos los bienes inmuebles y los denominados bienes muebles enclavados, adheridos. Cambareri explicó que se trata de aquellos que “no pueden separarse de la cosa, lo que se denomina bienes muebles por accesión”.

El funcionario indicó que “de esta manera la Administración Portuaria recuperó esas instalaciones y va a llamar a licitación en un marco transparente para poder evaluar las distintas propuestas que se realicen para otorgar la concesión”.

En ese orden, afirmó que en el pliego de convocatoria se definió que “el objeto principal de este emprendimiento debe ser la industria naval y puede tener actividades complementarias, como la industria metalmecánica”.

“Esto nos posicionaría como un puerto de servicios”, sostuvo Cambareri, quien además expresó que en este proceso “podrán participar empresas locales, nacionales o internacionales”.

El administrador del Puerto de Comodoro Rivadavia, Favio Cambareri.

Cambareri puntualizó que “lo más importante es el plan de inversión que tenga cada oferta” y precisó que “el pliego tiene previsto un plan de inversión mínimo y habilita a que haya propuestas con inversiones complementarias”.

“Es importante ese plan de inversión, el monto, las garantías y sobre todo la capacidad técnica y los antecedentes que tenga esa empresa o unión de empresas dentro de la industria naval y de la industria metalmecánica”, señaló.

Buques extranjeros

Acerca de la posibilidad de brindar servicios a buques pesqueros que operan fuera de la milla 200, el funcionario provincial expresó que desde la Administración Portuaria se colabora con los organismos nacionales de fiscalización y aseguró que “nosotros no estamos organizando un servicio para ese sector extranjero”.

“El astillero puede proyectarse a buques pesqueros nacionales, como a otro tipo de embarcaciones, incluso para la actividad de monoboyas petroleras, y remolcadores off shore”, afirmó.

Explicó no obstante que “dentro de nuestro ordenamiento legal puede ingresar un buque pesquero extranjero, en la medida que no pesque en infracción dentro del Mar Argentino” y puntualizó que “normalmente un buque que viene en navegación no está pescando, sobre todo cuando se trata de calamar, porque es un modo de captura que se realiza únicamente con la embarcación detenida”.

“Si un buque que está fuera del Mar Argentino, me refiero a la zona económica exclusiva, quiere ingresar hay un procedimiento para hacerlo, debe dar aviso a la autoridad marítima y se puede establecer un corredor para que haya un control sobre esa zona”, expresó.

Cambareri señaló que en el Derecho de la Navegación “existe lo que se llama paso inocente, que es el derecho que tienen todos los buques del mundo a un paso ininterrumpido por el mar territorial de otro país, cuando no es perjudicial para la Paz, el orden o la seguridad del Estado ribereño. De manera que existen mecanismos legales para poder prever esa situación”.