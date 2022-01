Con la pandemia de coronavirus iniciada hace poco más de dos años, permanece aún como una incógnita por qué hay gente que todavía no se ha contagiado del virus originado en Wuhan, China, y un estudio intenta dilucidar los motivos.

El mismo es llevado adelante por la Charité - Universitätsmedizin de Berlín, y publicado en la prestigiosa revista Nature, asegura que algunas de las personas que atravesaron la enfermedad poseían células T en su sangre, las cuales eran reactivas al virus.

En ese sentido, descubrieron que otras personas, las no contagiadas, tenían una alta proporción de estas células que, se cree, se debe a respuesta inmunológica a otra infección que podría ser otro tipo de coronavirus el cual fue contraído antes de la pandemia.

“La teoría de las células T es una posible explicación, pero todavía no es concluyente. Hay otros factores también. El coronavirus tiene alta transmisibilidad, pero no tan alta contagiosidad como el sarampión", explicó al respecto el infectólogo Eduardo López en diálogo con La Nación.

Y sumó: "Si uno está en contacto con una persona con sarampión y no está vacunada tiene 90% de chances de contagiarse. Pero con el Covid es del 40%. Por eso, es frecuente que dentro de una misma familia no se contagien todos. Además, también puede ser que algunos de ellos se hayan contagiado previamente y hayan sido asintomáticos, y que, por eso, no se contagien con el resto de la familia. Hay muchas variables".

"Existe memoria celular y aquellos expuestos a otros coronavirus pueden haber activado un mecanismo que no permite el ingreso de este virus. Todavía se está estudiando”, agregó por su parte, también ante el medio, Elena Obieta, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI).

Sin embargo, ambos coinciden en que el lavado de manos, el distanciamiento y el uso de barbijo fue clave para evitar los contagios.

“La mayoría de la población los fue abandonando. Pero el barbijo disminuye un 50% el riesgo de contagio, y la distancia social, otro 25%. Esa puede ser la explicación de por qué no se contagiaron”, explicó López.

“Hay personas sumamente cuidadosas, que de esa forma lograron reducir enormemente el riesgo. Pero también es cierto que alcanza un instante de relajarse y sacarse el barbijo para contagiarse”, sumó Obieta.