El reciente descubrimiento del virus ‘Joker’, en ciertas aplicaciones que estuvieron disponibles en la Play Store por un tiempo, vuelve a traer a la discusión el tema de la ciberseguridad, sobre todo en los dispositivos móviles.

Si bien ya es conocida la lista de las aplicaciones que fueron infectadas por el virus que terminaba estafando a los afectados mediante mensajes de texto, aún hay muchas otras apps disponibles que podrían incluir diversos tipos de software malicioso esperando atacar a nuevos usuarios.

Ya que hay una gran variedad de apps para todo tipo de gustos y necesidades, no siempre es tan fácil saber cuáles pueden ser un punto de acceso directo para permitir que hackers tengan control de nuestro celular e información personal. Por estas razones, aquí te dejamos una serie de apps que deberías evitar, en lo posible, si no quieres poner en riesgo tu smartphone personal.

1. Aplicaciones de ahorro de batería

Para muchos usuarios puede ser bastante tentador descargar apps que prometen que la batería de los celulares dure un poco más o hasta consiga extenderse más de lo esperado, pero la verdad es que muchas de estas prometen algo que no pueden cumplir, aún y cuando varias de estas apps tengan animaciones y en ocasiones muestren una supuesta estadística de cuánto se ha ahorrado.

Muchas de estas aplicaciones, en realidad, no realizan cambio alguno al dispositivo y, por el contrario, pueden estar plantando malware para que luego sea bastante fácil acceder a los datos e información guardados en el mismo.

Si lo que se quiere es ahorrar en el consumo de batería, ya varios dispositivos actualmente vienen con opciones integradas en el sistema, tanto para optimizar el uso de la energía, como para limitarlo si queda poco y aún no se puede cargar. En caso de querer tener más control, lo recomendable es adoptar costumbres manuales como cerrar aplicaciones que no se estén usando o disminuir el brillo de la pantalla si el ambiente lo permite.

2. Aplicaciones de aumento de memoria

Desde la inclusión de las tiendas de apps móviles, varios desarrolladores independientes se han aprovechado de las personas que no conocen mucho de sus dispositivos vendiéndoles la idea de que pueden descargar más memoria interna o memoria RAM. Pero esto es una completa mentira, no se puede descargar más espacio de almacenamiento y muy posiblemente no se vaya a poder por unos cuantos años más.

Varias de estas apps que prometen aumentar el almacenamiento o la memoria RAM en realidad son puntos de acceso bastante fáciles para que los hackers puedan entrar al dispositivo y, en caso de pedir permisos para la memoria interna, permiten que puedan tener información personal de manera bastante fácil.

Si lo que se necesita es aumentar la memoria del dispositivo, la única forma de hacerlo es mediante un proceso físico: comprar una nueva memoria SD e instalarla. Para esto es mejor asegurarse de cuánto espacio de almacenamiento se requiere y comprar una memoria física que cumpla con lo necesitado.

3. Aplicaciones de limpieza

De manera similar a las aplicaciones de ahorro de batería, hay otras que prometen limpiar el dispositivo por posibles archivos que estén ocupando espacio innecesariamente. Si bien es posible que tales archivos se encuentren en el teléfono, es bastante complicado (si no imposible) para una aplicación saber qué es importante para el usuario y qué no, pues eso depende de las necesidades del mismo.

Por otra parte, hay apps que prometen limpiar “archivos residuales” de aplicaciones ya eliminadas. En tal caso, no se necesita descargar ningún software, los usuarios por sí mismos pueden ir a la configuración del celular, acceder al almacenamiento y desde allí eliminar datos caché que hayan quedado de esas apps.

4. Aplicaciones de control de temperatura

Siguiendo la moda de aplicaciones que prometen cosas imposibles, existen ciertas apps que supuestamente se aseguran de controlar qué tanto se calienta un dispositivo y, además, afirman ser capaces de refrescarlo y disminuir la temperatura.

El calor del dispositivo surge porque los componentes están trabajando para que este funcione correctamente y entre más uso se le esté dando más calor obtendrá. Usar una aplicación lo único que hará es que se esfuerce aún más y por lo tanto siga aumentando su temperatura. Si se busca enfriar el dispositivo basta con cerrar todas las aplicaciones y dejarlo de usar por un rato.

5. Copias de aplicaciones famosas

Por último, recientemente, este tipo de software ha recibido bastante acogida, pues son versiones alternas de otras aplicaciones que prometen ofrecer un mejor servicio con funciones agregadas que no están disponibles en los programas originales. Sin embargo, la gran mayoría son fachadas para el robo de datos.

Muchas de estas aplicaciones, sobre todo las que se promocionan como versiones alternas de aquellas de mensajería, piden permisos de acceso a contactos, almacenamiento y hasta cámara del dispositivo. Estos permisos lo que hacen es que dejan el campo abierto para que individuos malintencionados puedan tener control total o parcial del dispositivo. Además, como no son las originales, no hay forma en que el usuario puedan quejarse o pedir apoyo en caso de que sufra un ataque.

Para finalizar, uno de los consejos principales a la hora de descargar aplicaciones en celulares es asegurarse de estar descargando los programas oficiales y que sean de renombre. Si bien también es posible que puedan verse afectados por un ataque informático, cuentan con equipos dedicados únicamente a proteger a los usuarios, mientras que muchas aplicaciones bastante desconocidas están creadas solamente para estar al acecho de cuándo caerá una nueva víctima en la trampa.

