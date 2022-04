Con los casos de coronavirus bajando considerablemente en todo el mundo, ya son varios los países que relajan los protocolos instalados durante la pandemia, y de la misma manera comenzarán a actuar las aerolíneas.

Y es que varias compañías aéreas decidieron, siguiendo el accionar de los países a los que pertenecen, dejar de solicitar el uso de barbijos durante los vuelos.

Es el caso de las aerolíneas que operan desde Reino Unido, Islandia e Irlanda, mientras que las estadounidenses, por disposición de la Administración de Seguridad del Transporte, continuarán exigiendo su uso al menos hasta el 18 de abril.

De esta manera, las británicas British Airways y easyJet no requerirán la portación de mascarillas "si el destino al que vuelan no las requiere", en el caso de la primera de ellas, y “en vuelos que unan dos destinos en donde no sean obligatorias” para la segunda.

Vivió 30 años bajo un nombre falso para evitar el servicio militar y lo encontraron por vacunarse contra el Covid

La islandesa Icelandair también se sumó a la iniciativa desde el 23 de marzo. Sin embargo, su uso solo será obligatorio en vuelos hacia y desde Canadá, EEUU, Alemania, París y Zúrich.

La popular KLM holandesa afirmó que no exigirá su uso a bordo pese a que el gobierno local aún exige el uso de máscaras faciales en aviones y aeropuertos, luego de afirmar en voz de su portavoz que era “decepcionante que el gobierno holandés aún esté considerando el uso de máscaras faciales durante el embarque y durante todo el vuelo, mientras que esto ha sido abandonado en todas partes en los Paises Bajos”.

jet2, TUI, Virgin Atlantic, de Reino Unido y SAS, de Suecia, también eliminarán la obligatoriedad de su uso.