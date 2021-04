COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Desde las cero horas de este jueves entró en vigencia el Decreto Provincial que restringe la circulación en el horario nocturno en todo el Chubut y que suspende actividades. En Comodoro Rivadavia, las ferias en espacios cerrados , y los casinos tendrán nuevos horarios de cierre por 14 días como dispone el decreto que busca disminuir la circulación viral.

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, confirmó que la ciudad petrolera adhirió “básicamente lo establecido en el decreto provincial”, con el objetivo de evitar la propagación de contagios ante la llegada de una segunda ola de coronavirus.

“El ministro de salud, Fabián Puratich, mantuvo una reunión por teleconferencia con todos los intendentes de Chubut y nos comunicó la determinación de bajar los horarios de circulación hasta las 00:30. Desde la Municipalidad planteamos la posibilidad de tener ese margen hasta la una de la mañana por una cuestión de trabajo para aquellos sectores que han sido muy castigados, como el sector gastronómicos. Nos parecía importante tener ese margen”, sostuvo en diálogo con la prensa este jueves a la mañana.

Asimismo, Luque aclaró que no se suspenden todas las actividades deportivas, pero sí “las competencias deportivas y culturales por 14 días”.

El intendente reconoció que en el caso de las ferias, que tienen que ver con la economía social y donde “hay mucha gente que vive de eso, “concretamente las que son al aire libre siguen funcionando", mientras que las que funcionaban en lugares cerrados, como vecinales o gimnasios, lo harán con horario restringido.

Las ferias en lugares cerrados se suspenden por 14 dias. Foto: ilustrativa

Pese a que el intendente había informado previamente que los casinos y ferias cerrarían por 14 días, luego desde la municipalidad se detalló que tendrán nuevos horarios por 14 días atento a lo que dispone justamente el decreto nacional.

Los casinos deberán cerrar a las 0:30 h, de lunes a jueves, y viernes, sábados y domingos, a la 1:30 h.

Por otro lado, el secretario de Gobierno de la Municipalidad de Comodoro, Maximiliano Sampaoli, precisó a ADNSUR que no se podrá circular en la ciudad de lunes a jueves de 00:30 6:00 am, mientras que viernes, sábados y domingos será de 1:30 a 6:00 am y habrá "media hora de tolerancia” para pub, bares y restaurantes.

Y señaló, que el tope de presencia de 10 personas en los eventos, una medida que está vigente en el decreto provincial, es solo para eventos sociales y culturales que se realicen por única vez. Por lo que por el momento, no habría mayores modificaciones en estos sectores, atento a la situación epidemiológica actual.