La atención de comercios y supermercados tanto de Comodoro Rivadavia como de Rada Tilly se verá reducida - como todos los años - para las fiestas de fin de año, con el motivo de que los trabajadores mercantiles puedan celebrar junto a sus familias.

Desde el Centro de Empleados de Comercio (CEC), Matías Silva, recordó a ADNSUR que los horarios de cierre tanto para el 24 como el 31 de diciembre para las fiestas están acordados desde hace unos años.

“El 24 horas deben cerrar las puertas a las 17 horas y el 31 de diciembre los comercios deberán cerrar sus puertas a las 16 horas para que los trabajadores puedan llegar temprano a sus domicilios”, precisó.

Y atento a que los días previos hay comercios que atienden en horario extendido, es que referente del CEC solicitó a la comunidad que realicen sus compras con anticipación "para que todos puedan llegar a pasar las fiestas con sus familias en estos años particulares que nos ha tocado atravesar como sociedad".

Trabajan en una canasta navideña en Comodoro: este año sumarán a los supermercados chinos

El año pasado se detectaron comercios que no cumplían con la normativa fijada entre el municipio de Comodoro, el CEC y la Cámara de Comercio por lo que se procedió a multarlos. Esta normativa no comprende a dueños de kioscos u almacenes de barrio que no tienen empleados a cargo y son atendidos por ellos mismos.