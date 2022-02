Sin dudas los límites a veces tampoco tienen fronteras, así lo entendió el nadador bonaerense de aguas frías Sergio Salomone de 54 años, quien decidió cumplir un sueño: cruzar el lago Nahuel Huapi , ida y vuelta, sin traje de neoprene para soportar las bajas temperaturas del agua.

La inédita travesía en el espejo de agua glaciar en la ciudad de San Carlos de Bariloche demoró cerca de 6 horas, 2 horas 55 minutos de ida y cerca de 3 horas y 5 minutos de vuelta, en aguas con temperaturas de entre 14 y 15 grados.

“Creo que es la primera vez que se hace”, contó Salomone, poco después de completar la travesía en diálogo con El Cordillerano.

“Era un ‘objetivazo’. Porque de allá para acá lo cruzamos diez veces y las últimas tres o cuatro veces, siempre lo tuve en la cabeza. Pensaba ¿podré volver? Para mi cabeza era imposible”, manifestó el experimentado nadador que cruzó desde la playa del Centro Cívico barilochense, en línea recta, hasta el arroyo Castilla, y luego volvió al punto de partida para completar un total de 16 kilómetros.

“Mentalmente, en el agua fría, tengo mi método, que no sé si para todos funciona igual. El cuerpo va sintiendo ciertas cosas, la hipotermia va bajando, te duelen la ingle, las puntas de los dedos, la nuca. A mí, todo eso me pasa también, pero trato de que el cerebro lo registre como algo más, no como algo grave”, explicó sobre cómo hizo para aguantar las bajas temperaturas.

“Cuando me meto no pienso que es agua fría. Pienso que es agua. Agua linda, agua fresca”, insistió finalmente con la satisfacción del objetivo cumplido.