El sector gastronómico se reúne por estas horas con autoridades del municipio de Comodoro Rivadavia, para plantear la difícil situación de la actividad ante la restricción horaria vigente hasta las 19 y las complicaciones económicas que esto ha generado en el sector.

"No nos alcanza para cubrir los servicios, hay que pagar sueldos, hay que pagar alquiler y el delivery no lo cubre", aseguró Marcelo Gómez, empresario gastronómico, quien reconoció a ADNSUR que "la situación para nosotros es sumamente desesperante", porque si bien "no desconocemos la terrible situación sanitaria, y entendemos que hay que tomar medidas, al mismo tiempo pedimos que entiendan y se pongan en el lugar de la cantidad de familias que dependen de nosotros".

"Por cada negocio que cierra, son fuentes de trabajo que se pierden y nosotros esperamos que el gobierno lo entienda eso", lamentó tras señalar que ya se envió una nota al gobernador, Mariano Arcioni, planteando esta difícil situación. "La realidad es que nosotros siempre fuimos el sector más golpeado en esta pandemia, los primeros en cerrar y los últimos en abrir".

Gómez explicó que el pedido principal a las autoridades municipales como provinciales es que tomen "nuestro problema con la seriedad que se merece" porque "hay muchos colegas que cerraron las puertas y los impuestos nunca dejaron de cobrarse". Y señaló que si bien pueden trabajar hasta las 19 horas con las puertas abiertas y después con delivery o take away, los montos generados no alcanzan para cubrir los costos. "No nos alcanza para cubrir los servicios, hay que pagar sueldos, hay que pagar alquiler y el delivery no lo cubre".

Por lo que desde el sector piden un “compromiso” de saber cuándo se puede volver a trabajar de forma normal. “Estamos en una situación estresante porque se vienen vencimientos y estamos a primero de mes. Esperamos que la semana que si pueda ser”.

Y finalmente, advirtió que en ultima instancia se llegará "a tomar medidas, por eso le pido al gobierno que nos dejen trabajar, no podemos seguir confinados, a veces ni siquiera dan ganas de luchar porque cuando un restaurante cierra perdemos todos, perdemos identidad, perdemos turismo y la situación es muy grave", puntualizó.