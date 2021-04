CAPITAL FEDERAL - En este contexto, Pérez sostuvo que fueron "miles los niños que van a tener en su memoria de infancia una mañana muy extraña en la que se vistieron para ir al colegio para pedir con sus mamis, con sus papis que las escuelas no cierren“.

Ante las medidas de restricción por la pandemia, tomadas días atrás por el presidente Alberto Fernández, señaló: “Estamos en una Argentina en la que niños y sus padres debieron salir a defender lo evidente; se rebelaron no porque sean insubordinados del estado de derecho, (sino) porque los asisten sus derechos”.

A su vez, se dirigió al Gobierno nacional: “¿Saben qué le hicieron saber a la sociedad? Que ustedes no están con ellos; pero que ellos están juntos“. “Ustedes los dejaron solos, le dieron la espalda ante la situación particular de cada familia que en su derecho a un bienestar integral no pueden dejar de preocuparse, de desvelarse por los efectos que tiene en sus chicos no ir a la escuela; ni hablar en los chicos más pobres”.