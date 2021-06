Desde el Hospital de Esquel confirmaron que son más de 500 los casos positivos en la zona cordillerana del Chubut, y hay preocupación por la ocupación de camas y por que cada vez son más jóvenes los pacientes con complicaciones por el Covid19, un hombre de 38 años murió en los últimos días.

El director del Hospital de Esquel, Sergio Cardozo, lamentó que pese a las restricciones "no logramos bajar los casos y la gente no toma conciencia". Y señaló que pese a las medidas restrictivas impulsadas para frenar los contagios: "todavía hay mucha circulación de gente. Con las restricciones de la medianoche, la gente sale a las 23 horas y regresa el otro día a las 07 hs, 08 hs AM. En definitiva, se les prolonga la fiesta".

En Esquel el horario de circulación se estableció hasta las 00:30 horas y permitir la atención en los rubros comerciales, de actividades culturales y deportivas con una limitación de 10 personas pero sin que implique contacto físico.

Asimismo, aseveró que “ya no tenemos lugar donde meter más gente, ya no tenemos lugar para habilitar más camas con respirador" ante la alta ocupación de camas en el Hospital de Esquel. "Hace más de 2 meses que las salas de terapias intensivas no bajaron del 100%. Hay 3 intubados en la Sala general y 1 en la Guardia".

"La franja etaria de internados es de 40 a 60 años. Hubo un fallecido de 38 años en los últimos días. Esta segunda ola es mucho más violenta”, reconoció con preocupación.

El médico cuestionó además, el comportamiento de la gente al respetar las medidas sanitarias. “No sé por qué la gente mantiene esta conducta desde diciembre pero luego demandan cuando faltan las camas. Se enojan y patalean pero no se fijan las acciones que llevan a cabo. Si no se hacen cargo de lo que hacen, ‘estamos al horno”, reclamó en diálogo con Cadena Tiempo.

Y consideró que “en la cordillera tendría que haber seguido las restricciones de las 19 horas. A nosotros nos ayuda muchísimo que todo se detenga a la una porque el movimiento del fin de semana es terrible. Sabemos que no se puede bajar mucho los contagios de Covid pero al menos se pueden frenar las otras patologías”, señaló.

Finalmente, Cardozo estimó que “ la situación puede mejorar algo en septiembre pero esperamos esta situación hasta octubre o noviembre. La situación se vuelve crítica con las patologías de invierno”, concluyó.