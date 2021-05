Alberto Fernández anunció una cuarentena estricta hasta el 30 de mayo en las zonas con alto riesgo de circulación del coronavirus. En Chubut, por estas horas se define si se adherirá a las nuevas medidas.

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, adelantó este viernes a la mañana que la cuarentena podría ser por 14 días en la ciudad petrolera.

Diego, comerciante de la zona céntrica de Comodoro, habló con ADNSUR sobre lo difícil que sería para el sector comercial enfrentar una nueva cuarentena con el cierre de los negocios.

“La verdad que va a hacer durísimo. Sinceramente es como que lo tengo bloqueado, estoy esperando que no sea así. Estamos bastante al límite. Venimos de un año muy duro y ésta es una época difícil siempre para los comercios porque el primer cuatrimestre es el que menos se vende y está potenciado porque la gente no tiene plata", relató.

El comerciante, que tiene su local hace más de 9 años abierto, reconoce que es la primera vez que ve el centro así. "De cada tres personas que entran, dos entran a dejar un curriculum y uno a mirar ropa", indicó sobre el panorama que se observa diariamente.

En este marco, manifestó que aquellos que toman las decisiones deben tener en cuenta que siguen llegando los cheques, que se debe pagar el alquiler, y sueldos entre otros costos fijos pero “sin tener ingresos”. “Lamentablemente la única forma de pagarlo es si tenemos los pocos ingresos que tenemos y si encima cortan eso, esto va a estar muy complicado y se van a seguir cerrando comercios”.

Finalmente, recordó que la situación de Buenos Aires y de Comodoro no es la misma, por lo que las medidas no deberían ser iguales porque “la situación es muy complicada. Y creo que el avala estas medidas a nivel nacional no tiene idea por lo que estamos pasando los comerciantes”.