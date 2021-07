Dina Stars, influencer y youtuber cubana, ha sido detenida este martes en Cuba mientras estaba siendo entrevistada por el programa 'Todo es mentira' de un canal español.

"Hago responsable al Gobierno (de Cuba) de cualquier cosa que me pueda pasar. Me tengo que ir, me dijeron que les acompañara", aseguraba muy nerviosa y afectada la propia Dina antes de abandonar la conexión en directo y cortar la emisión.

Esta misma mañana Dina Stars ofrecía una entrevista en las Noticias de la Mañana de Antena 3, donde era entrevistada por Manu Sánchez. En dicha entrevista, la youtuber cubana denunciaba la situación de crisis que se está viviendo en Cuba y explicaba las manifestaciones que se están produciendo en contra del Gobierno de Miguel Díaz-Canel por la crisis sanitaria por el coronavirus, la escasez de alimentos y medicinas y los apagones de luz y falta de internet.

"Creo que ningún cubano ha dormido, todos estamos desesperados y somos conscientes de que hay militares arremetiendo contra los jóvenes, están matando al pueblo. Todo empezó como una manifestación pacífica pero él (Miguel Díaz-Canel) fue quien incitó a la violencia", denunciaba Dina.

En las redes sociales ya se ha publicado un vídeo por parte de amigos de Dina en el que se ve el momento de su detención y con el que se trata de denunciar la actuación dictatorial del gobierno de Cuba contra cualquiera que se atreve a denunciar la situación del pueblo cubano.

Fuente: Antena 3