Un hecho de discriminación causó indignación en redes sociales, luego de que se conociera que una mujer compró ropa en un famoso local, sonó la alarma a su salida y pese a que tras revisarla no le encontraron nada robado, le dejaron un insólito mensaje en el ticket.

El episodio tuvo lugar en la Ciudad de México, y se hizo conocido a través de un posteo de Facebook realizado por la amiga de la mujer discriminada.

Según detalló, la mujer había asistido al conocido comercio a comprar ropa para sus hijas aprovechando la semana de promociones que tiene lguar en el país norteamericano, y tras salir del mismo con las compras en su poder, sonó la alarma del lugar.

De manera inmediata la seguridad del lugar le pidió a la compradora que mostrara su mochila, y ella accedió. Pese a no encontrarle nada, momentos después otro miembro del personal de control la corrió y volvió a reiterar el pedido, a lo que la protagonista de la historia se negó porque ya lo habían hecho.

"Ella le dijo que no, que ya le habian revisado sus cosas y que no tenían derecho a molestarla, el de seguridad la insulto y le dijo que era una pinche ratera y que abriera la mochila o hablaba a la policia", relató su amiga en el posteo.

Al llegar a su casa la mujer observó que en el ticket le habían escrito, en grande, 'robo', pese a que se había comprobado que no era así y que ella había pagado por las prendas que se había llevado.

"No tienen un poquito de criterio para tener personal, discriminaron a mi amiga por no ir 'arreglada', la acosaron sin importar que iba con sus hijas, sin importar que traia sus dos tickets y las cosas que pago coincidian, no entiendo porque el maltrato", cerró el posteo que causó la indignación del país tras su viralización.