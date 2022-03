Crece la preocupación por la salud de Gerardo Rozín: "Su estado es muy delicado"

El conductor Gerardo Rozín está muy delicado de salud y batallando contra una enfermedad. El periodista tuvo un 2021 complicado, ya que durante algunos meses estuvo de licencia debido a los problemas de salud que enfrentó.

Según los trascendidos, el famoso productor y conductor (que esta semana había dejado su lugar en La peña de Morfi en manos de Iván de Pineda) está luchando hace meses contra un tumor maligno en el cerebro.

A través de un comunicado, Telefe, el canal donde trabaja Rozin, pidió “respeto y cautela” ante la situación grave que están atravesando el conductor y su familia.

“Agradecemos la preocupación, el estado de salud de Gerardo Rozín es delicado. Les pido a todos respeto y cautela con la información que manejamos. A medida que tengamos novedades, se las vamos a hacer saber”, fue el escueto texto que mandó Sol Tomaselli, responsable de prensa del canal.

En noviembre del 2021, Rozín brindó una entrevista a La Nación donde indicaba: “Me voy a tomar una licencia. Ando con un tema de salud que, afortunadamente, pinta bien”, dijo en esa oportunidad, antes de ausentarse por un mes.

“Falté cuatro semanas, tuve un tema de salud. Primero me tomé el tiempo para entender porque no entendía muy bien qué me estaba pasando. Si tuviera que sintetizarlo, te diría que viví, realmente, momentos de mucha preocupación. Afortunadamente, hasta ahora, salió todo extraordinario”, le contaba al medio. “Estoy bien”, agregaba.

En esa misma charla, el conductor confesó que tuvo miedo, pero prefirió mantener ese aspecto de su vida lejos de lo mediático. “No comento en público detalles que, quizás, no le conté a mi familia, pero estoy bien. Pero sí, tuve miedo, me pegué un susto”, se limitó a decir, para luego poner el foco en lo bien que le hizo retomar Morfi.

Sin embargo, hace tiempo el mismo conductor fue quien contó a su entorno que padecía un tumor cerebral, aunque recién trascendió la noticia. Desde el círculo íntimo afirman que se encuentra en su casa.