El doctor Maximiliano Medina, Jefe de Pediatría del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, habló con ADNSUR sobre cómo afecta a los niños está segunda ola de coronavirus en la ciudad.

"El Covid 19 con respecto a la población infantil ha sido bastante benevolente. Ha sido una población que también se afecta pero de forma leve" dijo tras señalar que generalmente los niños con Covid lo suelen cursar con "infecciones respiratorias leves, catarros, anginas, pueden cursar con un cuadro de bronquiolitis que se puede manejar de forma ambulatoria. Muy pocos han requerido internación, salvo los que tenían una enfermedad de base".

A continuación, indicó que los recién nacidos, con mamá que cursaban covid19, pudieron "estar junto a su mamá, alimentados con pecho materno y con las medidas de cuidado que se recomienda, uso de barbijo, uso de alcohol en gel , lavado de manos, y no alimentar al bebé en la cama y han andado muy bien".

Explicó que "la cama es un lugar altamente contaminado por el virus y se insiste que aquella mamá que ha tenido un bebé, se lave las manos, se ponga alcohol en gel y se ponga barbijo".

NO HAY NIÑOS INTERNADOS CON COVID

El médico informó que actualmente hay pacientes con bronquial obstructivos y con bronquiolitis pero no con Covid. "Todos vienen siendo virologicos negativos. Hay una circulación de virus comunes", dijo sobre los últimos muestreos.

A continuación , confirmó que hay una capacitación de los equipos y refuerzo de las guardias infantiles ante la llegada del invierno. "Ya estamos pensando en el momento que cuando comience a actuar la demanda en activar la posta de bronquiolitis, que es personal destinado a la observación y captación rápida de pacientes "muy pequeños "con factores riesgos que puedan llegar a consultar poa una infección respiratoria".

También se están adecuando las salas de pediatría, la terapia intermedia y por supuesto, tratando de que la terapia intensiva funcione a pleno.

Tienen 28 camas disponibles de internación con posibilidades de ampliar el número en el sector de oncología.

El profesional de la salud recomendó mantener los controles sanos en los niños y además, mantener al día el calendario de vacunación nacional.

NIÑOS EN LAS ESCUELAS

El doctor Medina recordó que la recomendación de la Sociedad Argentina de Pediatría es que lo último que se deben cerrar son las escuelas y lo primero que se deben abrir, según la situación epidemiológica y siempre que sea en beneficio del niño.

"Los protocolos son claros, y están hechos para el cuidado de los niños, adolescentes y docentes. Lo que muchas veces pasa es que somos los adultos que no cumplimos con los protocolos", señaló .

"Los niños respetan, lo que no solemos hacer, es que no tenemos la costumbre de lavarnos frecuentemente las manos. Con cinco aplicaciones de alcohol en gel hay que hacer un lavado de mano", recordó y sostuvo que si "los bares están abiertos, "¿porque no van a estar abiertas las escuelas?"

Los padres ante la duda deben consultar ante síntomas como: fiebre, pérdida de apetito, si lo notan distinto, duerme mucho, respira con dificultad o tiene las costillas hundidas.