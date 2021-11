El gerente de Recursos Hídricos de la SCPL, Adolfo Carrizo, dijo en diálogo con el canal digital de ADNSUR que los cortes de agua del próximo verano, que serán de dos veces por semana a partir de diciembre, no se incrementarán en la medida que haya un uso responsable del recurso y que la naturaleza aporte algo de lluvias para contrarrestar los meses calor y viento que anticipan las proyecciones del clima. “La provincia asignó fondos por la emergencia hídrica para las obras provisorias, pero no tenemos información sobre esos trabajos”, indicó, en torno al proyecto valuado en 74 millones de pesos para instalar bombas adicionales. También auguró que la repotenciación del acueducto pueda terminarse para el verano 2023.

“Hoy las pérdidas de agua que tenemos en la vía pública de la ciudad son mínimas, del 1 por ciento del caudal, porque hemos hecho muchos trabajos para mejorar ese problema”, explicó el directivo, al describir los trabajos que se están haciendo con nuevos sistemas de regulación para evitar los cambios bruscos de presión y reducir las roturas de caños al reponer el servicio después de los cortes programados.

En relación cuidado del recurso en la época de verano, Carrizo indicó que pedirán al municipio una fuerte campaña para que se cumpla la ordenanza que determina los horarios para riego y lavado de veredas, “para evitar este tipo de usos que muchas veces es desperdicio de agua que luego falta en los domicilios”.

“Nosotros no aconsejamos más de un tanque domiciliario, porque si bien hay gente que puede pagarlo, no se genera la conciencia sobre la necesidad del cuidado en el domicilio”, puntualizó.

En relación a las medidas de cuidado domiciliario, comentó que se busca financiamiento del ENOHSA o de otros organismos para que se pueda afrontar la instalación de micro medidores, para lo que ya hay proyectos para instalar en algunos barrios de zona sur y zona norte, aunque el costo de la instalación (alrededor de 130 dólares el equipo, más la rotura y reparación de veredas) dificulta avanzar con mayor rapidez.

“El sistema de medición ayuda a que la gente repare las pérdidas de agua que puede tener en su domicilio, que muchas veces no se tienen en cuenta pero que al acumularse en el día significan grandes pérdidas”, afirmó.

Obras paliativas y solución de fondo

Por otra parte, Carrizo advirtió la preocupación por el descenso del nivel del lago Musters, a partir de la sequía del último invierno y lo que se anticipa como un verano de mucho calor y viento. “Hoy el lago está a 50 centímetros por sobre el nivel operativo, cuando lo normal en esta época es de unos 80 ó 90 centímetros”, precisó.

En previsión de ese problema natural, la cooperativa elaboró un proyecto para instalar bombas adicionales y otros trabajos, para el caso de que el nivel del lago descienda más, con el fin de mantener el mismo caudal que se extrae actualmente, de 4.800 metros cúbicos por hora.

“Sabemos que el proyecto está incluido en la ley de emergencia hídrica y se asignaron fondos, por unos 74 millones de pesos en que se había presupuestado estos trabajos, pero no tenemos conocimiento de si esto se va a hacer o no. Hoy estamos estimando que podemos tener inconvenientes en la última parte del verano, cuando el lago alcanza el nivel mínimo, pero ojalá que llueva un poco para aliviar el problema, porque si bien hubo nevadas y lluvia en el último tiempo, no ha sido suficiente para levantar el nivel del lago”.

En cuanto a la obra de repotenciación del acueducto, que permitiría incrementar el caudal en 2.200 metros cúbicos adicionales, señaló que la expectativa de la SCPL es que la obra se reanude en el próximo verano, a partir de que ya se asignaron fondos en el presupuesto nacional, lo que llevaría al menos un año de trabajo, por lo que de reiniciarse podría contarse para el verano de 2023.

Por otro lado, también destacó los trabajos que se están realizando para mejorar el uso de acuíferos de la zona, en lo que se estima que aportará 150 metros cúbicos por hora adicionales a partir de los 11 pozos nuevos que se van a perforar desde el municipio, a partir de la recepción de fondos nacionales.