Tras casi 24 horas del inicio del corte en la Ruta Nacional N° 3 en Trelew, se mantiene la medida por parte de los manifestantes que piden que se trate nuevamente la Iniciativa Popular contra la minería. Por ese motivo, esta mañana el jefe de Gendarmería Nacional, Hugo Wagner, dio detalles: "Permiten el paso de vehículos, ya sea de norte a sur o viceversa, cada una hora dejan transitar al menos veinte camiones por sentido", señaló.

Sin embargo, varios transportistas de alimentos, combustibles y demás, pasaron toda la noche y se han manifestado a favor de la medida, pero en contra del manejo de la misma.

Allí uno de los camioneros provenientes de Buenos Aires señaló: “Llevo respiradores para Tierra del Fuego y no me dejan pasar”, sostuvo mientras permanece varado en la ruta.

Y detalló: “Estoy parado desde las 9 de la noche. Transporto respiradores que llevo a la fábrica en Río Grande. Allá los arman y los mandan de nuevo. Pero no me dejaron pasar. Respeto la medida, pero no es así”.

El trabajador acompaña esta manifestación pero remarcó que hay "falta de empatía" de parte de los organizadores: “Cuando llegué, en la bajada a Trelew ya había cola ¿Dónde está el gobierno?”, sentenció en di´laogo con FM Cadena Tiempo.