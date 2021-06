Este jueves los trabajadores de Easy y Jumbo en Comodoro Rivadavia bloquearon el acceso a las sucursales ante la aparición de casos de coronavirus entre los empleados. "Entre los dos locales tenemos entre 55 y 60 casos positivos aislados", relató Matías Silva, del Centro de Empleados de Comercio a ADNSUR.

El dirigente explicó que "venían aumentando los casos, por eso nos hicimos presentes hoy al contabilizar 45 casos entre positivos y aislados de Jumbo y 12 del Easy". A partir de la confirmación, "les pedimos que cierren que hagan una desinfección profunda y vuelvan a abrir".

Silva contó que con Jumbo "no tuvimos problemas, cerraron y llamaron a la empresa para desinfectar". Pero en Easy -cuestionó- "querían cerrar a las 19 y empezar a hacer la desinfección a última hora. Nosotros le dijimos que no era lo correcto porque teníamos que tranquilizar a la gente".

Según relató, "el gerente me dijo que no lo iba a cerrar, que no yo no podía hacer eso, y le dije que si no accedía a cerrar y hacer la desinfección me veía obligado a tomar una medida de suspenderle la actividad hasta tanto cumpla con lo requerido. Nos provocó y terminó en esto, con los locales cerrados".

Aseguró que se realizó una desinfección profunda en ambos locales "y si está todo en forma correcta mañana podrán abrir normalmente".

Silva indicó que se "estaban dando pocos días de aislamiento, pedimos que se retome la cuestión sanitaria, controlar al trabajador y corroborar que use los elementos" requeridos.

Manifestó que "se habían relajado un poco y nadie controlaba, con mucha gente dentro del local. Un compañero estaba contagiado, se medicó en la casa y contagió al resto porque no usaban las protecciones".