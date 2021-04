COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Este viernes por la mañana el Presidente Alberto Fernández dijo que"hemos contenido el crecimiento exponencial de casos de coronavirus en el AMBA", pero advirtió que "la situación no está resuelta" y por eso extendió las restricciones vigentes hasta el 21 de mayo.

Fernández anunció además que se dividirá el país en cuatro zonas de acuerdo al riesgo epidemiológico. En este contexto, en Chubut el decreto vigente por el coronavirus vence el 3 de mayo, y según pudo saber ADNSUR se esperan los nuevos anuncios para ver las medidas a tomar a nivel provincia.

Fuentes oficiales informaron que se busca establecer a través del nuevo DNU resoluciones ministeriales que sean más inmediatas de acuerdo la situación sanitaria de cada localidad ante un posible brote, y determinar medidas concretas y más estrictas para esas zonas.

El ministro de Salud del Chubut, Fabián Puratich, adelantó que la expectativa este día estará en los anuncios que realizará el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, sobre cómo continuarán las medidas en busca de frenar los contagios. "Mañana (sábado) será publicado el nuevo decreto. Por lo que sé no habrá muchos cambios con el DNU actual", dijo tras recordar que de igual manera "no toda la Argentina está en las mismas condiciones" .

"Estamos en esta calma donde se mantiene un nivel de casos. Nos preocupa una gran circulación de personas en todos los ámbitos", evaluó el titular de la cartera sanitaria sobre la situación epidemiológica actual en Chubut.

Y adelantó que se evalúan medidas distintas de acuerdo a la evolución de los contagios en las localidades. "Hablamos dentro de a provincia, agregar dentro del nuevo decreto nuestro un articulado donde permita mediante resoluciones de Salud y Ministerio Gobierno tomar decisiones más focalizadas en los lugares donde la situación epidemiológica cambie" .

Puratich indicó que el mecanismo sería que ante un brote, como lo que sucedió en Río Pico, se tomen medidas puntuales pero solo en la localidad afectada. "Decisiones focalizadas en el lugar donde tenemos el problema y no tener que tomar decisiones más extensas que puedan perjudicar a otras localidades ", a partir de que las "realidades son muy distintas".

Controles en los ingresos a Chubut

Por otro lado, el ministro recordó que las fronteras siguen cerradas. "Lo único que pasa es lo esencial que tiene libre documentación" y resaltó que "Lo de la PCR fue una buena medida y determinación. Pedimos que se adopte como una medida nacional. Todos con los mismos requisitos para que sean realmente efectivas".

En este marco, destacó que se sigue puntualizando el tema de los controles en los vuelos para que no ingresen las nuevas cepas a la provincia.

Y finalmente, tras los contagios que se detectaron en marineros de coronavirus en buques pesqueros de Conarpesa. Puratich opinó que "lo que pasa en la sociedad pasa en todos lados: cuando se relajan las medidas se dan estas cosas". "Me enviaron nota para flexibilizar los protocolos: no solicitar PCR sino aplicar test rápidos. A esto me negué. Es necesario que sigamos con las medidas", completó.