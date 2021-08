La cadena de noticias CNN despidió a tres empleados por violar la política de coronavirus establecida por la cadena estadounidense al ir a la oficina sin vacunar, informaron este viernes otros medios del país norteamericano.



En una circular interna, enviada por correo electrónico al personal este viernes y obtenida por varios medios de comunicación estadounidenses, el presidente de CNN, Jeff Zucker, dijo que la semana pasada la compañía supo de tres empleados que llegaron a trabajar sin haber sido vacunados. Los tres fueron despedidos.



"Permítanme ser claro: tenemos una política de tolerancia cero en esto", dijo Oliver Darcy, reportero de CNN, en su cuenta de Twitter citando fragmentos de la circular.

La circular no especificaba los nombres, cargos ni ubicación de las oficinas de los empleados despedidos, y CNN no respondió a solicitudes de comentarios de varios otros medios que dieron la noticia.



La cadena se había apoyado en un sistema que requería que los trabajadores hubieran sido vacunados, pero no exigía que mostraran pruebas.



Sin embargo Zucker dijo que esto podría cambiar más adelante.



Las vacunas son obligatorias para cualquier persona que realiza reportajes, que trabaje junto a otros empleados o que ingrese a las oficinas, según la circular.



En mayo, el Gobierno federal de los Estados Unidos dijo que era legal para los empleadores exigir que el personal que ingresa físicamente al lugar de trabajo esté vacunado contra el coronavirus.



Gigantes tecnológicos como Facebook, Google y Microsoft dijeron que requerirán que los empleados se vacunen antes de regresar a sus oficinas locales.



Estas empresas se encuentran entre otros empleadores importantes de Estados Unidos que han revisado recientemente sus políticas en torno al nuevo virus, incluyendo por ejemplo la exigencia de vacunas o cambios en las fechas de trabajo presencial en oficinas, ya que la variante Delta -de rápida propagación- impulsa otro aumento de casos de coronavirus.



En su circular al personal, Zucker dijo que la CNN pospondrá posiblemente hasta octubre su fecha de regreso a la oficina, prevista inicialmente para el 7 de septiembre para toda la empresa.



Aproximadamente un tercio del personal de la sala de redacción estadounidense de la red está utilizando actualmente las oficinas de forma voluntaria, dijo.

