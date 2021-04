COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - "Las personas sacan el turno y no lo ven, hay un ausentismo constante del 40%", indicó Lorena Abril, Coordinadora del Plan de Vacunación de Comodoro y Rada Tilly, en diálogo con ADNSUR.

Sostuvo que "si todos asistieran a los turnos llegamos a las 100 personas por día, es lo que tenemos coordinado".

"Ahora se esta vacunando a las personas de 60 años con factores de riesgo; en 15 días se proyecta terminar con este grupo y continuar con los mayores de 60 que no tienen factores de riesgo", adelantó.

Abril indicó que "todas las vacunas que se están aplicando en Comodoro y Rada Tilly tienen una segunda dosis, tanto Sputnik V como Astrazeneca y Sinopharm".

En este sentido, remarcó que "queremos vacunar a todas las personas mayores con la primera dosis para que no lleguen a una terapia intensiva; no vamos a frenar la ola, porque el virus va a estar, pero no vamos a tener tantos pacientes graves".

Por otro lado, les sugirió a "quienes hayan realizado la inscripción hace mucho tiempo pero no les llega el turno, pueden enviar un mail a vacunacion.comodororivadavia@chubut.gov.ar"

"NUNCA PENSAMOS QUE NOS IBAN A ROBAR LA VACUNA"

Abril también se refirió al robo de dosis que sufrió el Área Programática Sur y que derivó en un proceso judicial, y remarcó que a partir de ese incidente "lo que hicimos fue ajustar algunas cuestiones sobre la entrega de las vacunas, al inicio y al final del día, que no queden vacunas en los centros de vacunación".

Así, cada día, al terminar el proceso de vacunación, las dosis no utilizadas regresan a la cámara de vacunas que esta en el Área Programática. "Hermos afinado el lapiz en ese tipo de controles, nosotros pecamos de ingenuos, pero no pensamos nunca que nos iban a robar un insumo que era una vacuna"

"Nosotros teníamos miedo que se pierda la cadena de frío, pero nunca pensamos que nos iban a robar la vacuna. En ese sentido nos relajamos un poco y a partir de lo que paso empezamos a registrar todo", agregó.

"Estamos esperando que la justicia dictamine y termine de investigar que fue lo que sucedió. No tuvimos ningún otro faltante de vacunas, solo esas 30 dosis", finalizó.