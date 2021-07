El mediático médico Adrián Cormillot quedó envuelto en una polémica en las redes sociales luego de plantear que quienes elijan no vacunarse contra el coronavirus se identifiquen claramente.

De inmediato, tanto en su cuenta de Instagram como en otras redes, lo cuestionaron y acusaron de llevar adelante una propuesta "nazi".

"Al no ser obligatoria podes elegir. Si elegís no vacunarte estaría bueno que lo compartas con el resto de las personas. Estas en tu derecho de no hacerlo pero debería existir alguna forma de visibilizar tu decisión", planteó.

"Agrega además un hashtag #yonomevacuno a tus publicaciones así sabemos cual es tu postura y dejamos de marear a los vulnerables que pueden adherir a teorías ridículas sobre la vacunación", añadió.

"Propongo el uso de un pañuelo o pulsera violeta".



"De esa manera podes visibilizar tu postura y le das una gran mano a la salud pública. Los que adherimos al sentido común tenemos el derecho de saber quien esta sin vacunar. De este modo podes ayudar a que las personas que no se pueden vacunar y a la salud pública en general y así pasar esta pandemia sin lamentar más muertes prevenibles", escribió.