COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - La joven de 21 años, identificada como M.S, sufrió una brutal golpiza por la que debió estar internada en terapia intermedia en el Hospital Regional. La familia apuntó contra una ex pareja de la joven que sufrió golpes y cortes en el cuerpo.

M.S, recibió el alta el fin de semana pasado, y a través de su cuenta de Facebook escribió : “Se que me he equivocado millones de veces pero eso no justifica lo que me hicieron a mí, con esa crueldad. Tanto odio me podés tener (...). Te di un hijo chabón y los otros que se prestaron para hacerme esto. ¿Qué tienen en la cabeza?”, reflexionó sobre el ataque del cual fue víctima.

La hermana de M.S decidió convocar para este martes 30 de marzo, a las 17 horas, una marcha con concentración en la plaza de la Escuela 83 para luego recorrer las calles céntricas de Comodoro. Pedirán justicia por el brutal ataque bajo la consigna "Marcha por Micaela Soto y por más micaela...Yo sí te creo".

Trabaja la Brigada de Investigaciones tras el brutal ataque y ya hubo allanamientos en busca de pruebas que permitan identificar a los agresores pero hasta el momento no hay detenidos.