La situación de un bebé y su tenencia encendió una fuerte polémica en la ciudad de Rawson, ya que su madre denunció que la criatura, de dos meses fue arrebatada, lo que fue desmentido por las autoridades.

La mujer, de 30 años cargó contra el área de Protección de Derechos por llevarse a su criatura, Valentín, sin contar con una orden judicial y sin brindar explicaciones.

Sin embargo, y pese al secreto de sumario, la situación fue desmentida por el organismo local por medio de un comunicado público.

La mujer dijo que "le quitaron al nene a la niñera, cuando yo estaba trabajando", en relación a los funcionarios que fueron a su domicilio a cumplir una orden judicial.

La mujer, al enterarse del tema concurrió a las oficinas de esa área, y al no obtener una respuesta que esperaba, comenzó a provocar daños en el lugar, por lo que fue detenida.

"Sé que estuve mal en romper cosas en el servicio de protección”, admitió la mujer, quien reclama saber dónde está su hijo.

“No me dieron ninguna explicación, no dejaron ninguna orden, no hubo ninguna orden de ningún juzgado, no sé dónde está mi hijo” reclamó en una entrevista en la que contó que "se lo sacaron a la niñera, la amenazaron diciéndole que si no se lo daban la iban a llevar detenida".

En ese marco, directamente denunció a las autoridades del área del municipio de Rawson de "trata de personas" y aseguró que ya desde el embarazo la amenazaban con quitarle a la criatura.

Sin embargo, desde la Secretaría de Familia de la Municipalidad de Rawson brindaron la versión oficial ante una intervención del Servicio de Protección de Derechos.

"Ante los hechos de público conocimiento del día de ayer, la Municipalidad de Rawson informa y aclara para tranquilidad de toda la comunidad: La intervención del Servicio de Protección de Derechos fue a partir de una denuncia radicada en la Comisaría de la Mujer".

"La intervención fue de acuerdo a los protocolos establecidos para este tipo de casos, con la intervención de personal de salud, psicólogos y áreas de la Justicia provincial competentes. La Municipalidad lamenta el tratamiento que se le dio a la situación en algunos medios periodísticos en un tema del que no se pueden dar mayores precisiones por encontrarse involucrados menores de edad y que incluye situaciones complejas que requieren de un abordaje especial, como la protección de la identidad de los menores en situación de vulnerabilidad", se añadió.

Además, la "Municipalidad de Rawson informa también que ante información falaz que se ha brindado, el menor se encuentra en excelente estado de salud, a resguardo y con el seguimiento necesario. La Justicia de Familia continuará ordenando las medidas a seguir".