En contacto con ADNSUR, Noelia Domenez (integrante del SISAP) reconoció que “la reunión con el ministro de Salud Fabián Puratich en el ministerio de Economía no tuvo un saldo muy positivo. Esperábamos encontrarnos con una reunión de una mesa técnica-económica con números para discutir algunas cuestiones. No hubo muchas respuestas”.

“Parece que el endeudamiento se usó para los sueldos y no para pagar las deudas como se había dicho cuando se lo envió a la Legislatura. Concretamente, nos pidieron que hagamos una propuesta por escrito para que ellos las evalúen y luego nos van a responder. Entendemos que se quiere dilatar más el tiempo”, reclamó.

“Nos reunimos con el Fabián Puratich y Rita Cárdenas porque Antonena (ministro de Economía) está en Buenos Aires. Más allá que nos dijeron que la semana que viene nos van a dar una respuesta, no nos queda otra que hacer Asambleas en toda la provincia y decidir si se van a hacer acciones directas o no. Con esto no podemos conformar a la gente que está esperando que le demos una respuesta sobre las deudas y demás”, admitió Noelia Domenez, dirigente del SISAP (Sindicato de Salud Pública).