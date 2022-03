Luego de haber manifestado el pasado martes que este viernes comenzaría la "guerra" contra la inflación, el presidente Alberto Fernández habló esta noche para todo el país y destacó las medidas a tomar para controlar el aumento de precios.

La creación de un fondo de estabilización, controles de precios y llamado al diálogo fueron los puntos centrales del anuncio del mandatario, quien inició su discurso haciendo un repaso por la historia reciente de la inflación en la Argentina.

"La inflación es un fenómeno histórico en la Argentina. Casi una maldición con el que todos hemos crecido y vivido (...) hemos visto paquetes, planes, grandes anuncios y también los vimos fracasar una y otra vez", dijo tras criticar a Mauricio Macri por sus números en materia de precios pese a haber considerado, antes de asumir, que sería un problema fácil de resolver.

"Se equivocó y profundizó notablemente el problema. Dejó su cargo revelando una inflación anual promedio de casi el 41%. Resolver el problema de la inflación en la Argentina nos exige revisar nuestra experiencia, comprender la complejidad que tiene y darnos un camino de salida donde todos nos comprometamos", dijo.

Luego de recordar la influencia que la guerra en Ucrania tendrá en nuestro país, Fernández dijo que instruyó "a mis ministros a que tomen las medidas necesarias y ellos serán los encargados de comunicarlas desde mañana".

"Garantizar el pan en la mesa de los argentinos es fundamental, y está en el centro de las decisiones que estamos tomando en esta emergencia. Es apenas una parte. He decidido que el gabinete económico se concentre en implementar todas las medidas necesarias para enfrentar la inflación, en particular la que vemos en los alimentos. He dado instrucciones a los ministros para que construyan acuerdos con los sectores, y que no duden en aplicar todas las herramientas del Estado para fijar y hacer cumplir las medidas necesarias", agregó en ese sentido.

Previamente había destacado la decisión de crear "un fondo de estabilización con el objeto de evitar el traslado de las subas de este precio internacional al que pagan los argentinos".

Finalmente, llamó "desde este lunes a los representates de los sectores productivos, empresarios, trabajadores formales y de la economía popular, representantes del campo y el comercio, las Pymes y la sociedad civil para que juntos hagamos una mesa de acuerdo que nos permita diseñar un mañana en la lucha contra la inflación".