Con 9 años creó un "kiosko ambulante": vendía snacks y ganaba $4 mil por día hasta que se lo prohibieron

En los últimos días, la historia de una pequeña emprendedora de 9 años se dio a conocer en la localidad de Leandro N. Alem, de la provincia de Misiones. Una alumna fue descubierta por sus maestras al encontrar un pequeño "kiosko ambulante" donde la niña les ofrecía a sus compañeros variedades de galletitas y snacks. Lo curioso es que el negocio daba resultado, con una ganancia de entre $4.000 y $5000 en cada jornada.

Carolina Haydaz es la niña comerciante que se inició hace algunas semanas en la Escuela Nº62 “Luis Piedra Buena” de la ciudad misionera. Los docentes encontraron un bolso con diversos alimentos y refrigerios y detectaron que la niña se los vendía a sus compañeros por encargo.

Haydaz, su padre, es dueño de una empresa de transporte y alimentos. Su esposa, Irene Boidi, trabaja en una compañía de té que también es de su propiedad. “Carolina vendía helado en la puerta de casa. Lo hace porque le encanta”, reiteró el hombre.

La historia del miniemprendimineto

Fredy Haydaz relató que la idea de su hija surgió cuando en el colegio se suspendieron las cantinas, “unos kiosquitos en donde los maestros se encargan de vender todo tipo de productos para los alumnos”.

“Tengo una distribuidora de alimentos y le armé una mochila en base a lo que los chicos querían. Le pedían galletitas, juguitos, snacks, y yo se lo daba. El tema es que en una semana aumentaron las ventas y ya no le entraba en esa mochila. Entonces tuvo que llevar un bolso”, contó el padre de Carolina.

“Le dije que en clase no podía hacer nada porque ahí tiene que prestar atención y estudiar. Ella vendía en los recreos. Lo hizo durante dos semanas”, agregó.

En Alem.News, Carolina contó que obtenía “entre cuatro y cinco mil pesos por día”. Y añadió, “lo que me molestó es que me sacaran las cosas siendo que mis padres sabían lo que yo hacía. Siempre les cuento todo y quiero seguir haciendo lo mismo”.

Su padre acudió al establecimiento educativo para hablar con la directora: “Me dijeron que está prohibido lucrar en la escuela. Le planteamos que era un juego, que le daba cuenta corriente a sus compañeros, que una amiga le hacía de cajera y otro amigo tomaba los pedidos”.

Haydaz sostuvo que cada sábado su hija visita su empresa y él dedica una hora para enseñarle distintas situaciones de su negocio: “Para nosotros es normal. Ella viene y le enseño teoría y práctica. Por ejemplo a hacer una nota de pedidos, un cheque. O le muestro los camiones, para que vea cuál es el más grande”.

El padre de la nena remarcó que comprende “el accionar de los docentes”. Y contó la reacción de su hija: “Dijo que va a poner un mantel afuera y que va a vender lo mismo pero en la puerta de la escuela”.

La explicación de la directora de la escuela

Ingrid Marcuar, directora de la institución educativa en cuestión, dialogó con TN y explicó que “las maestras encontraron el bolso con las golosinas en el piso y preguntaron de quién era. Los compañeros de Carolina respondieron que era de ella”.

“Entiendo que la nena no tiene una mala actitud, no está mal que aprenda a ganarse la vida. Los padres habilitaban a que se quede con ese dinero, no estaban implementando el trabajo infantil”, sostuvo la directora.

Y completó. “Si cada padre habilita a que su hijo venda acá adentro, ¿qué va ser esto? ¿Una feria? Acá hay un kiosco saludable. Se renta la cantina a una o dos personas, se les dice qué sí o qué no pueden vender. Y la recaudación es para comprar insumos para la escuela. Nosotros nos dedicamos estrictamente a lo pedagógico”.