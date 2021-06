Compró chocolatada "con sorpresa": tenía gusanos y su hija la tomó sin darse cuenta

Claudia Orona, una vecina de la ciudad de La Plata, fue quien realizó el desagradable descubrimiento luego de que su hija hubiera consumido el producto.

La mujer relató que había comprado la chocolatada, de marca Nestlé, en una sucursal de un supermercado de La Plata, para que su hija tomará con leche.

Cuando se puso a observar con detenimiento, notó la presencia de unos pequeños gusanos. Sin embargo, ya era tarde: su hija se había comido varias larvas sin darse cuenta, mientras tomaba la chocolatada.

La presencia fue aún más evidente cuando puso la chocolatada en un colador y quedaron retenidas gran cantidad de larvas.

Señala que inmediatametne intentó comunicarse con Defensa al Consumidor, sin embargo fue en vano. "Hablé a Nestlé y me dijeron que van a pasar por mi casa a buscar el chocolate. Y que me traerán otro producto sin cargo. Me hacen reír", cuestionó.

La mujer contó que afortunadamente su hija se encuentra bien de salud y que por el momento no ha presentado ninguna reacción producto de haber consumido los gusanos.

Con información de La Opinion y 0228