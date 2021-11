Pablo Azurmendi es un emprendedor local, tiene 24 años y es dueño de la hamburguesería Pepper Pini. En medio de la pandemia, intentó avanzar en su pasión por la cocina y comenzar con este lugar de comida que hoy tiene miles de adeptos.

"Yo soy cocinero hace bastante tiempo, empecé en septiembre del año pasado en plena pandemia, estaba sin trabajo, no sabía qué hacer y comencé con el emprendimiento en septiembre del 2020. Cocinaba en mi casa, con una planchita chica, un horno chico, todo domiciliario, no tenía freidora, nada", detalla en un mano a mano con ADNSUR.

Y comentó que al principio no le iba muy bien "Vendía poco, a mis amigos, familiares, así que en un momento decidí buscar trabajo porque eso no iba muy bien, y tuve una entrevista en el centro, en un café. No me tomaron, por suerte". A partir de ese momento, decidió meterle todas las fichas al emprendimiento.

"Un mes después me junté a hablar con un amigo, que se iba a vivir a Mendoza, iba a dejar un quincho que él tenía, así que hablamos y a la semana me mudé . Comenzamos a trabajar juntos y empezó a crecer de a poco. Él después se fue y por suerte el negocio empezó a ir mejor, hasta el día de hoy", sostuvo Pablo.

Ese "quincho", que después fue remodelado y ambientado para que la gente pueda ir a comer ahí, está ubicado en calle La Prensa al 880: "Al principio trabajábamos mediante delivery y take away porque era plena pandemia y sólo se habilitaba ese tipo de servicio de comidas. Con delivery trabajamos muy bien, de a poco nos empezaron a conocer".

A través de las redes sociales fueron dándole el empujón necesario para que su difusión fuera más allá: así es que su cuenta de Instagram cuenta con más de 5200 seguidores. Ahora siguen remodelando la cocina para poder tomar más pedidos. Hacen repartos por zona sur y centro, y también trabajan por medio de Pedidos ya.

LAS CRIPTOMONEDAS

En cuando al sistema de pago con las criptomonedas, Pablo comentó: "son una tendencia que viene creciendo a nivel mundial, En el Salvador están minando bitcoins, y cada vez mas locales en el mundo, en Argentina, están aceptando criptomonedas como medio de pago".

"Sabemos también que en Comodoro hay mucha gente que opera con criptomonedas, hace diferentes operaciones, y tienen diferentes criptomonedas en sus billeteras virtuales o "wallets" y nos pareció una buena idea darle la opción a esa gente que en vez de retirar sus criptomonedas y pasarlas a pesos, que nos paguen directamente sin convertirlas, nosotros sabemos que son monedas que tienen mucha proyección en el tiempo", agregó en este nuevo mecanismo.

Asimismo, remarcó: "aceptamos "stable coins" (monedas estables), que de alguna forma simulan el valor del dólar, y tienen comisiones muy bajas, no como por ejemplo los bitcoins que tienen comisiones más altas". Los bitcoins se pueden comprar a partir de $100, "vos comprás un porcentaje del bitcoin", explicó.

Ante la consulta sobre la frecuencia en que se encuentra con clientes que eligen ese método de pago, Pablo contó que "va de a poco, algunos no están familiarizados pero hacen muchas consultas. Varios clientes han optado por esta forma, y llegamos a tener alrededor de cinco personas por semana que abona por medio de criptomonedas. "Están contentos, porque en una sola operación ellos pueden usar sus cripto y no las tienen que pasar a pesos", sentenció.

¿Cómo se facturan las ventas por criptomonedas?

"Nosotros facturamos todas nuestras ventas, y en medio de pago ponemos "otros", tenemos el sistema que nos factura y realmente no tenemos inconveniente porque es plata que nosotros nos entra a nuestra cuenta pero las facturamos", concluyó.