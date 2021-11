Los gestos de solidaridad suelen poner en valor el accionar de las personas. Y así sucedió con un trabajador del volante que decidió salir a buscar a un nene que perdió su bolsa con juguetes.

Darío Andrade, chofer de la empresa de transporte Patagonia Argentina decidió publicar en Facebook un pedido especial, que lo ayuden a encontrar a un nene que perdió su bolsa con juguetes.

“Hola. Soy chófer del interno 90. Hoy (martes) alrededor de las 11 en la linea 2, un nene se olvidó esta bolsa con sus juguetes. Me gustaría poder devolverlos ya que seguro son muy importantes para él. Si no me equivoco se bajaron frente a la comisaría Séptima”, describió.

Y agregó “mañana (miércoles) la dejo en la terminal de colectivos de Máximo Abásolo. Se lo darán a quien diga qué juguetes hay dentro de la bolsa” que es blanca y que tiene el escudo de River Plate.

FInalmente Darío pidió - esperando encontrar al pequeño -"Ojala la mamá no lo haya retado tanto".