Como todos los días, a bordo de su bicicleta Javier salió aquel 21 de junio de 2021 a vender diarios por las calles de Comodoro Rivadavia, pero cuando circulaba por la intersección de Roca y la Nueva Providencia, fue atropellado por un auto.

Resultó con varios golpes y lamentablemente su bicicleta quedó destruida. A casi seis meses del accidente, Javier atraviesa un difícil momento ya que no tiene para comer ni tampoco para pagar el alquiler de la casa donde vive.

“Trabajé toda mi vida. Estaba por pagar mis ingresos brutos para cobrar mi jubilación”, recordó sobre su vida antes del accidente. “Estoy viviendo una vida de perro porque me están echando de la casa que alquilaba. No tengo medios para salir de ahí. El que me atropelló no se hizo cargo”.

La policía quemó 3 toneladas de marihuana y drogó a todo el pueblo

En diálogo con Canal 9, afirmó: “Necesito que la comunidad se apiade de mi y me puedan donar una bicicleta para volver a salir a trabajar y comida porque no tengo, me hace falta”.

En cuanto a su salud, Javier explicó: “Me estoy rehabilitando solo. Recién el 27 de diciembre tengo que ir a sacar turno para poder hacer rehabilitación en el Hospital Regional. Me duelen los brazos, estoy tomando remedios”.

Para cualquier tipo de ayuda se pueden comunicar al 297 - 4018244