A tres días que se concreten las PASO (Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias) en Chubut y el resto del país, una escuela de Comodoro Rivadavia no podrá funcionar como centro de votación por problemas de infraestructura.

ADNSUR pudo confirmar que se trata de la Escuela 203 de Restinga Alí, la cual padece algunos problemas de infraestructura en sus baños, motivo por el cual se decidió que la gente que tenía asignada esta institución para emitir su voto no lo haga en el lugar.

El nuevo lugar de votación, entonces, será el Club Petroquímica, según afirmó en diálogo con Sin Hilo, que se emite por Canal 12 y ADNSUR, la Secretaria Electoral de Chubut Betina Grosman.

"En Restinga Alí la escuela 203 no estaba en condiciones de ser habilitada para el domingo. Esto lo avisó la directora, lo enviamos al Ministerio de Educación. La escuela no tiene los baños en condiciones porque no hay agua, no hay calefacción", dijo.

Y agregó que por cuestiones de fuerza mayor se trasladan siete mesas de sufragio (Mesa N° 992 a Mesa N° 998) que estaban dispuestas para funcionar en la Escuela N° 203 del Circuito N° 95 al Club Social y Deportivo Petroquímica sito en calle Rivero Gaucho N° 4549, Circuito N° 95 (Comodoro Rivadavia