COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Valeria Coniglio, directora de la Oficina de Derechos y Garantías de Comodoro Rivadavia, advirtió en entrevista exclusiva con el canal digital de ADNSUR que el Estado de Chubut no está cumpliendo con el fallo que le exige garantizar el inicio de clases con normalidad, al tiempo que anticipó datos de un relevamiento del organismo, en el que hasta ahora se verificaron solo ocho escuelas primarias con clases presenciales en esta ciudad.

“Hemos logrado un fallo que sienta un precedente muy importante para todo el país, que exige que la provincia garantice las condiciones de infraestructura y de recurso humano para el inicio de clases en el ciclo 2021, disponiendo todos los recursos para garantizarlo –precisó Coniglio-. La sentencia ya ha quedado firme, pero hasta ahora no se está cumpliendo”.



La Oficina de Derechos y Garantías había presentado un recurso de amparo en el año 2019, en pleno conflicto del sector docente ante el inicio del sistema de pago “escalonado” de salarios, en la segunda mitad de ese período. El 15 de diciembre del año pasado se produjo la sentencia en primera instancia, que fue ratificada por la Cámara de Apelaciones el 24 de febrero último.

“Venimos de 3 años con el derecho a la educación vulnerado”



“Este es el cuarto año de ciclos lectivos impactados, donde los chicos han tenido un irregular acceso a su derecho a la educación. Nosotros hicimos el reclamo por las condiciones edilicias y por los factores que condicionan al recurso humano, es decir el salario de los docentes, que de no cumplirse imposibilitan el acceso a la educación”, puntualizó.

Valeria Coniglio, directora de la Oficina de Derechos y Garantías de Comodoro.



Sin embargo, hasta el momento no se está cumpliendo con la sentencia judicial que ordena al gobierno a tomar las precauciones para garantizar este derecho, ya que el Estado provincial no ha presentado el informe total sobre la situación edilicia, al tiempo que persiste el retraso de pago de salarios a sectores docentes ubicados en los rangos 3 y 4. “El avance de obras no ha sido acorde a los tiempos y la necesidad de los chicos”, puntualizó la directora de Derechos de Niñez y Adolescencia en la ciudad.

Un fallo que sentó precedentes a nivel nacional

“El ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, ha remarcado en reunión con todos los ministros del país la importancia de la presencialidad, sujeta a criterios epidemiológicos –recordó-Nosotros obtuvimos un fallo ejemplar, que pone por sobre cualquier otro criterio el derecho de la niñez. El mismo funcionario vino a Chubut el 25 de febrero, un día después del fallo en segunda instancia y también reconoció que vino a garantizar ese derecho”.



Sin embargo, el relevamiento parcial realizado hasta ahora por la Oficina solo pudo contabilizar ocho escuelas primarias en Comodoro Rivadavia con clases presenciales, mientras que las secundarias iniciaron el ciclo recién a comienzos de abril, ya que en marzo hubo un período de cierre para el ciclo 2020.



“También estamos preguntando qué va a hacer el Estado con el 30 por ciento de alumnos del secundario que el año pasado no tuvieron acceso por falta de conectividad. Qué está previendo el gobierno frente a esta segunda ola y cómo se van a poner en marcha los programas que tiene el ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones) para asegurar el acceso a internet de los estudiantes de Comodoro”.



En ese marco, aludió además a la situación de pobreza en la ciudad y la afectación sobre grandes sectores vulnerables, con áreas de la zona que carecen de cualquier posibilidad de acceso a internet, lo que también vulnera el derecho a la educación, ya que será inevitable convivir con las dos modalidades, es decir presenciales y virtuales.