Aldana González, integrante de la Unión de Estudiantes Secundarios Terciarios y Universitarios,en diálogo con Periodismo de Diez por la CNN Radio Comodoro, expresó los reclamos que intentarán visibilizar el próximo lunes 21 de Junio en el "Festival en defensa de la educación" en la Plaza de la Escuela 83 a las 15:30 horas.

"Nosotros estamos viendo que ante esta situación de covid, tenemos estas dos posibilidades de educación, que son virtual y presencial", manifestó la estudiante, y en base a esa situación dijo que posicionan "firmemente en una educación virtual pero de calidad. ¿Por qué? Preferimos que los estudiantes, lo hagamos en la comodidad de nuestras casas pero también tengamos la accesibilidad correcta" agregó.

En relación a lo planteado, el pedido de la agrupación de estudiantes es en pos de "una educación más popular, puntos de wifi, un subsidio para los boletos de impresiones para que los y las estudiantes puedan acceder a fotocopias, el TEG, igual para las personas que tienen educación presencial y sobre la educación presencial, sobre las obras de infraestructura, calefacción y esas demandas que están fallando en las escuelas".

La Unión de Estudiantes Secundarios Terciarios y Universitarios se conformó a fines de 2017, principios de 2018, informó la joven, "en reclamo principalmente por el TEG", a su vez comentó que debido a problemas de pandemia, dejaron de reunirse, pero ahora están volviendo "y con más fuerza".

El Festival en Defensa de la Educación, el cual organizan hace bastante tiempo, cuenta con la autorización del municipio. González informó que "Gaitán, el secretario de control urbano, nos permitió hacer este evento con los recaudos vigentes del protocolo de esta pandemia, barbijos, alcohol 70/30, distanciamiento de 2 metros".

La fecha tendrá la presencia de los siguientes artistas: Lokatty, Agustina Gorlier, Axioma, quienes varían en géneros de música; Iara Santana, Poesía Urbana y contarán con Javier Ortega también, que está actualmente en Buenos Aires, y se comunicaron con él para que pueda tocar en el festival.

A su vez, habrán proyecciones como "Carta" de Flora Olivares, "Tierra violada" de Proyecciones invertidas, y una canción de Javier Ortega que se llama "Comodoro"; la joven Aldana anticipó que "estas tres proyecciones representan a la ciudad y a Chubut en general, hablan de eso".

"Lo que nos importa, y en lo que ponemos foco mas que nada, son el pago de los docentes y a todo el sector público, también las mejoras en las infraestructuras de las escuelas, entendemos que la virtual es algo difícil y algo nuevo para todos los que estamos enfrentando esta pandemia, y más en el termino educacional. Hay personas que no pueden acceder porque no tienen el espacio, o no tienen el tiempo. Pero queremos recalcar también que es muy importante esto de una educación de calidad, y con todos los recursos y accesibilidades que requiere esto".